Crie um vídeo explicativo de orientação de 60 segundos especificamente para novos contratados, apresentando a vibrante cultura da empresa. Visualmente, busque uma estética acolhedora e convidativa com cores suaves, utilizando avatares de IA amigáveis para apresentar informações-chave, tudo apoiado por uma narração clara e acolhedora.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de RH e L&D, desenvolva um vídeo de integração de 45 segundos demonstrando a criação fácil de conteúdo envolvente para sessões de treinamento. O estilo visual deve ser moderno e limpo, aproveitando diversos modelos de vídeo e cenas para destacar detalhes cruciais, acompanhado por uma trilha sonora animada.
Prompt de Exemplo 2
Equipes de RH ocupadas e pequenos empresários podem otimizar sua comunicação com este explicativo de 30 segundos. Ele deve demonstrar visualmente a capacidade de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro, apresentando um fluxo visual dinâmico e acelerado e uma voz energética para transmitir rapidamente os benefícios de eficiência.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um showcase de 60 segundos do gerador de vídeo de IA para comunicadores corporativos, focando na criação de vídeos de apresentação polidos enquanto garante fortes controles de branding. A estética visual deve ser profissional e autoritária, complementada por uma geração de narração sofisticada para entregar uma mensagem convincente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos de Orientação

Crie rapidamente vídeos de integração envolventes e informativos para novos contratados e sessões de treinamento com nosso gerador de vídeos explicativos com IA.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais, especificamente projetados para vídeos de integração, para definir o tom perfeito para seus novos contratados. Isso garante um ponto de partida consistente e de alta qualidade para seu vídeo explicativo de orientação.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Transforme seu conteúdo escrito em diálogo falado. Basta colar seu roteiro de orientação, e nossa funcionalidade de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro gerará narrações com som natural, economizando seu tempo e esforço.
3
Step 3
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem. Personalize sua aparência e integre seu branding, como logotipos e cores, para refletir a cultura da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo explicativo de orientação esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção para diferentes plataformas. Isso permite que você compartilhe seu conteúdo envolvente para integrar novos contratados e otimizar o processo de treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire a Cultura da Empresa

Crie vídeos motivacionais impactantes para orientação para apresentar valores, visão e cultura da empresa, promovendo um início positivo para novos contratados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar profissionais de RH e L&D com integração e treinamento?

HeyGen é um gerador de vídeos com IA que capacita profissionais de RH e L&D a criar vídeos de integração envolventes e explicativos de orientação para novos contratados. Ele simplifica o processo de produção de conteúdo consistente e informativo que reflete a cultura da empresa e auxilia em sessões de treinamento.

Quais são as principais capacidades do HeyGen para criar conteúdo de vídeo envolvente?

HeyGen utiliza avatares de IA avançados e a funcionalidade de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro para gerar conteúdo dinâmico e envolvente. Com seu editor intuitivo e diversos modelos de vídeo, os usuários podem facilmente produzir vídeos de alta qualidade para diversas necessidades de comunicação.

Posso personalizar o branding dos vídeos criados com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre perfeitamente o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa nos seus vídeos. Isso garante que todo o seu conteúdo, incluindo vídeos de apresentação, mantenha uma identidade de marca consistente e profissional.

Como o HeyGen torna o processo de criação de vídeos mais eficiente e acessível?

HeyGen simplifica significativamente o processo de produção de vídeos ao automatizar a geração de narrações e oferecer suporte multilíngue abrangente. Este gerador de vídeos com IA permite a criação rápida de vídeos profissionais, tornando o conteúdo de alta qualidade mais acessível para todos os usuários.

