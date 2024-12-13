Criador de Vídeos de Atualização Organizacional para Notícias da Empresa Envolventes

Entregue atualizações convincentes da empresa e aumente o engajamento dos funcionários. Crie vídeos profissionais com avatares de IA realistas sem esforço.

Produza um vídeo vibrante de 45 segundos para atualização organizacional interna, anunciando uma nova iniciativa em toda a empresa. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com sobreposições de texto dinâmicas e uma trilha sonora motivacional, utilizando os avatares de IA da HeyGen para transmitir mensagens-chave e garantir uma apresentação consistente e profissional.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma atualização concisa de 30 segundos da empresa celebrando uma recente conquista da equipe, direcionada a todos os funcionários e liderança. O vídeo deve ter um estilo visual animado e comemorativo, com cortes rápidos e música animada, aproveitando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma peça profissional e inspiradora que aumente o engajamento dos funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos explicando uma nova mudança de política interna, especificamente voltado para todos os funcionários impactados pela atualização. O estilo visual e de áudio deve ser claro, profissional e tranquilizador, usando a geração de narração da HeyGen para articular os detalhes com precisão e garantir uma comunicação interna abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional energético de 40 segundos para um próximo evento ou sessão de treinamento da empresa, destinado a todos os funcionários atuais e potenciais novos. O estilo visual deve ser convidativo e dinâmico, incorporando imagens de alta qualidade e um tom amigável e entusiasmado, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais atraentes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização Organizacional

Crie vídeos de atualização organizacional envolventes sem esforço. Transforme suas comunicações internas com ferramentas com tecnologia de IA e um acabamento profissional, garantindo que sua mensagem alcance todos os funcionários de forma clara e eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de atualização organizacional. Nosso gerador de texto para vídeo converterá seu texto em cenas dinâmicas, prontas para personalização.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para transmitir sua mensagem. Esses avatares de IA trazem um toque humano às suas atualizações da empresa, aumentando o engajamento.
3
Step 3
Gere Áudio Envolvente
Crie automaticamente narrações com som natural para seu vídeo, transmitindo sua mensagem de forma clara e profissional.
4
Step 4
Refine e Exporte
Aplique a identidade única da sua marca usando nossos controles de marca, garantindo uma aparência consistente. Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo para comunicações internas sem interrupções.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios Inspiradores para Toda a Empresa

Entregue mensagens motivacionais e anúncios importantes da empresa como vídeos envolventes para elevar sua equipe e fomentar uma cultura de trabalho positiva.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de atualização organizacional para comunicações internas?

A HeyGen capacita você a transformar *vídeos de atualização organizacional* de monótonos para *envolventes*. Aproveite *avatares de IA* e *geração de narração* para entregar *comunicações internas* polidas que cativam seu público, aumentando o *engajamento dos funcionários*.

Quais ferramentas com tecnologia de IA a HeyGen oferece para criar vídeos envolventes rapidamente?

A HeyGen fornece poderosas *ferramentas com tecnologia de IA* como nosso *gerador de texto para vídeo* e uma ampla gama de *modelos* para agilizar a *criação de vídeos*. Produza facilmente vídeos profissionais, completos com *legendas* e uma robusta *biblioteca de mídia*, tudo projetado para criar *vídeos envolventes* sem esforço.

A HeyGen pode servir como um criador de vídeos empresariais abrangente para várias atualizações da empresa?

Absolutamente, a HeyGen é um versátil *criador de vídeos empresariais* projetado para várias *atualizações da empresa* e *treinamento de funcionários*. Com recursos como *controles de marca* e um *editor de arrastar e soltar*, você pode manter a consistência da marca em todos os seus importantes *vídeos de atualização organizacional*.

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo de texto para vídeo com avatares de IA?

A HeyGen simplifica a criação de conteúdo de *texto para vídeo* permitindo que você gere vídeos profissionais diretamente do seu roteiro. Escolha entre diversos *avatares de IA* e utilize a avançada *geração de narração* para produzir mensagens de vídeo personalizadas e de alta qualidade com facilidade.

