Otimize o treinamento de RH e garanta conformidade convertendo rapidamente seu manual em vídeos dinâmicos com Texto-para-vídeo a partir do roteiro.

Crie um vídeo de integração de 60 segundos projetado para novos contratados, apresentando a cultura da empresa e os primeiros passos essenciais. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, utilizando um avatar de IA amigável para guiá-los pelas seções iniciais do manual organizacional. O áudio deve apresentar uma narração clara e acolhedora, estabelecendo um tom positivo para sua jornada.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos de comunicação interna explicando as atualizações recentes nas políticas de conformidade da empresa, direcionado a todos os funcionários existentes. A apresentação visual precisa ser direta e fácil de entender, incorporando fotos e vídeos relevantes da biblioteca de mídia para ilustrar os pontos principais. A narrativa deve ser entregue através de texto-para-vídeo a partir do roteiro, garantindo precisão e consistência na mensagem.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos para o departamento de vendas, detalhando um novo procedimento para otimizar fluxos de trabalho para relatórios de clientes. O estilo visual e de áudio deve ser claro e instrutivo, usando modelos e cenas pré-desenhados para dividir etapas complexas, enquanto legendas claras reforçam a informação para todos os aprendizes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de 30 segundos para todos os funcionários, reforçando a visão e os valores centrais da empresa como parte de uma iniciativa geral de criador de vídeos do manual organizacional. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente impressionante, adequado para várias plataformas internas, aproveitando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. A mensagem concisa deve ser elaborada usando texto-para-vídeo a partir do roteiro para manter a consistência da marca.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos do Manual Organizacional

Transforme seus manuais organizacionais estáticos em conteúdo de vídeo dinâmico e envolvente para melhorar a integração de funcionários e a comunicação interna sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando o conteúdo do seu manual organizacional em nossa plataforma. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter instantaneamente seu texto em um vídeo preliminar, iniciando de forma eficiente seu novo manual de funcionários.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Visuais
Personalize seu vídeo escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou transmitir informações. Isso torna sua mensagem mais envolvente e memorável para sua equipe.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente e Legendas
Melhore a clareza e o alcance incorporando narração profissional e texto. Utilize a geração de Narração para uma entrega de áudio clara e inclua legendas automáticas para garantir que seu vídeo seja totalmente acessível.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sem Esforço
Finalize seu vídeo e distribua-o facilmente em suas plataformas preferidas. Use o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para garantir que seu vídeo fique perfeito em qualquer dispositivo, otimizando sua comunicação interna sem esforço.

Aumente o Engajamento e Retenção de Funcionários

Melhore o engajamento dos funcionários e a retenção de informações com conteúdo de vídeo dinâmico e impulsionado por IA para seu manual organizacional.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar nosso manual organizacional em conteúdo de vídeo envolvente?

O HeyGen permite converter informações complexas do seu manual organizacional em conteúdo de vídeo dinâmico e envolvente usando avatares de IA avançados e Texto-para-vídeo a partir do roteiro. Isso ajuda a aumentar o engajamento dos funcionários e garante que detalhes críticos de conformidade sejam comunicados e retidos de forma eficaz.

Quais benefícios o HeyGen oferece para criar vídeos eficazes de integração e treinamento de funcionários?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos eficazes de integração e treinamento de funcionários, apresentando Modelos personalizáveis e geração de Narração realista. Isso melhora significativamente o treinamento de RH, aumenta a produtividade dos funcionários e contribui para uma melhor retenção desde o primeiro dia.

O HeyGen pode melhorar a comunicação interna e otimizar fluxos de trabalho dentro da nossa organização?

Absolutamente, o HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de IA profissionais para comunicação interna rapidamente, ajudando a otimizar fluxos de trabalho e economizar tempo valioso. Recursos como Legendas também melhoram a acessibilidade e compreensão para equipes diversas, promovendo uma melhor comunicação interna.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos personalizados para comunicação com funcionários?

O HeyGen permite a criação de vídeos de IA altamente personalizados para comunicação com funcionários, desde mensagens de boas-vindas até atualizações de políticas. Você pode facilmente personalizar a marca com seu logotipo e cores, e adicionar Legendas para acessibilidade universal, garantindo uma mensagem personalizada e impactante para cada funcionário.

