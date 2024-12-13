Gerador de Vídeos de Treinamento em Desenvolvimento Organizacional

Transforme seu L&D com avatares de IA para treinamentos de funcionários envolventes e compartilhamento de conhecimento.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo envolvente de 1 minuto para novos contratados em processo de integração, apresentando um estilo visual amigável e acessível com um tom de áudio encorajador, utilizando os avatares de IA do HeyGen para apresentar os principais valores da empresa e introduções departamentais iniciais de forma fluida.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo crucial de treinamento de conformidade de 1,5 minuto destinado a todos os funcionários, adotando um estilo visual formal e claro, complementado por uma entrega de áudio séria e instrutiva, garantindo a eficácia deste vídeo de treinamento ao aproveitar o recurso de legendas/captions do HeyGen para informações políticas críticas e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um tutorial informativo de 1,5 minuto para treinadores e educadores demonstrando como converter conteúdo existente de PPT/PDF em vídeos de treinamento dinâmicos, empregando um estilo visual educacional e estruturado com uma narração de áudio útil e orientadora, simplificada significativamente ao utilizar os templates e cenas do HeyGen para configuração rápida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento em Desenvolvimento Organizacional

Produza eficientemente vídeos de treinamento envolventes para a aprendizagem e desenvolvimento de sua equipe, aproveitando a IA para simplificar a criação e entrega de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo de desenvolvimento organizacional. O gerador de vídeos de treinamento com IA converte instantaneamente seu roteiro em uma narrativa visual, estabelecendo a base para uma aprendizagem eficaz.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA profissional para apresentar seu material, dando vida aos seus vídeos de treinamento. Isso adiciona um toque humano e aumenta o engajamento dos seus funcionários.
3
Step 3
Adicione Marca e Visuais
Incorpore o logotipo e as cores da sua empresa usando os controles de marca. Personalize cenas com mídia da biblioteca ou seus próprios uploads para garantir uma aparência consistente e profissional para a criação do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Integre
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos, incluindo SCORM, para fácil integração. Carregue seu conteúdo de treinamento finalizado em seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) existente para ampla distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Envolvente de Liderança e Habilidades Interpessoais

.

Gere vídeos de treinamento impactantes para desenvolvimento de liderança, habilidades de comunicação e gestão de mudanças, promovendo uma cultura organizacional inspiradora e unificada.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento em desenvolvimento organizacional?

O HeyGen capacita empresas a gerar vídeos de treinamento em desenvolvimento organizacional de alta qualidade de forma eficiente usando IA. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, reduzindo significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a criação tradicional de vídeos.

Quais integrações técnicas o HeyGen oferece para sistemas de aprendizagem e desenvolvimento?

O HeyGen suporta integrações técnicas essenciais para aprendizagem e desenvolvimento, incluindo funcionalidade de exportação SCORM para compatibilidade perfeita com seu LMS existente. Isso garante que seus vídeos de treinamento gerados por IA possam ser facilmente distribuídos e rastreados dentro de sua infraestrutura atual.

O HeyGen pode localizar vídeos de treinamento para diversas forças de trabalho globais?

Sim, o HeyGen permite uma robusta localização de vídeos de treinamento através de narrações avançadas de IA e suporte multilíngue. Este recurso ajuda as organizações a entregar efetivamente conteúdo consistente de aprendizagem e desenvolvimento para seus funcionários globais.

Como o HeyGen pode transformar conteúdo existente em vídeos de treinamento envolventes?

O HeyGen simplifica o processo de conversão de apresentações PPT/PDF existentes em vídeos de treinamento dinâmicos. Os usuários podem selecionar entre uma variedade de templates de vídeos de treinamento e utilizar Avatares de IA para dar vida ao seu conteúdo com mínimo esforço de edição.

