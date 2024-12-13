Gerador de Vídeos de Treinamento em Desenvolvimento Organizacional
Transforme seu L&D com avatares de IA para treinamentos de funcionários envolventes e compartilhamento de conhecimento.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenhe um vídeo envolvente de 1 minuto para novos contratados em processo de integração, apresentando um estilo visual amigável e acessível com um tom de áudio encorajador, utilizando os avatares de IA do HeyGen para apresentar os principais valores da empresa e introduções departamentais iniciais de forma fluida.
Crie um vídeo crucial de treinamento de conformidade de 1,5 minuto destinado a todos os funcionários, adotando um estilo visual formal e claro, complementado por uma entrega de áudio séria e instrutiva, garantindo a eficácia deste vídeo de treinamento ao aproveitar o recurso de legendas/captions do HeyGen para informações políticas críticas e acessibilidade.
Desenvolva um tutorial informativo de 1,5 minuto para treinadores e educadores demonstrando como converter conteúdo existente de PPT/PDF em vídeos de treinamento dinâmicos, empregando um estilo visual educacional e estruturado com uma narração de áudio útil e orientadora, simplificada significativamente ao utilizar os templates e cenas do HeyGen para configuração rápida.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance e a Escala do Treinamento.
Produza e distribua rapidamente um maior volume de cursos de desenvolvimento organizacional, garantindo que todos os funcionários, independentemente da localização, tenham acesso a materiais de aprendizagem vitais.
Aumente o Engajamento na Aprendizagem.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos que cativam os aprendizes, melhorando significativamente a participação e a retenção de conhecimento em programas de desenvolvimento organizacional.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento em desenvolvimento organizacional?
O HeyGen capacita empresas a gerar vídeos de treinamento em desenvolvimento organizacional de alta qualidade de forma eficiente usando IA. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, reduzindo significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a criação tradicional de vídeos.
Quais integrações técnicas o HeyGen oferece para sistemas de aprendizagem e desenvolvimento?
O HeyGen suporta integrações técnicas essenciais para aprendizagem e desenvolvimento, incluindo funcionalidade de exportação SCORM para compatibilidade perfeita com seu LMS existente. Isso garante que seus vídeos de treinamento gerados por IA possam ser facilmente distribuídos e rastreados dentro de sua infraestrutura atual.
O HeyGen pode localizar vídeos de treinamento para diversas forças de trabalho globais?
Sim, o HeyGen permite uma robusta localização de vídeos de treinamento através de narrações avançadas de IA e suporte multilíngue. Este recurso ajuda as organizações a entregar efetivamente conteúdo consistente de aprendizagem e desenvolvimento para seus funcionários globais.
Como o HeyGen pode transformar conteúdo existente em vídeos de treinamento envolventes?
O HeyGen simplifica o processo de conversão de apresentações PPT/PDF existentes em vídeos de treinamento dinâmicos. Os usuários podem selecionar entre uma variedade de templates de vídeos de treinamento e utilizar Avatares de IA para dar vida ao seu conteúdo com mínimo esforço de edição.