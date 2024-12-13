Criador de Vídeos de Cultura Organizacional: Crie Histórias Envolventes de Funcionários

Produza rapidamente histórias envolventes de funcionários e vídeos de recrutamento. Aproveite nossos avatares de IA para personalizar mensagens e aumentar a conexão da equipe.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos sobre a cultura da empresa, projetado para apresentar aos futuros funcionários nossos valores fundamentais e ambiente de trabalho vibrante. Este vídeo, direcionado a novos recrutas e candidatos a emprego, deve apresentar visuais dinâmicos de colaboração em equipe e benefícios para os funcionários, acompanhado por uma narração entusiástica gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen. O estilo geral deve ser profissional e acolhedor, visando causar uma forte impressão positiva durante o processo de recrutamento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos com histórias de funcionários destacando a jornada e contribuição de um membro da equipe para fomentar um maior engajamento dos funcionários. Destinado à comunicação interna da empresa e possível compartilhamento nas redes sociais, o estilo visual deve ser autêntico e comovente, utilizando avatares de IA do HeyGen para narrar anedotas pessoais, complementado por um tom de áudio amigável e relacionável.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos para explicar uma nova iniciativa organizacional, visando aumentar o engajamento dos funcionários e a clareza em todos os departamentos. Este vídeo explicativo, perfeito para comunicações internas a todos os funcionários, deve empregar um estilo visual limpo e moderno com animações simples e uma mensagem direta, gerada diretamente de um roteiro usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para eficiência e consistência.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos de recrutamento apresentando depoimentos de funcionários sobre a cultura da nossa empresa, projetado para atrair talentos de ponta. Direcionado a potenciais candidatos a emprego, o estilo visual deve ser de alta qualidade e convidativo, apresentando entrevistas genuínas de funcionários intercaladas com imagens vibrantes da vida no escritório. Certifique-se de que o vídeo inclua legendas claras geradas pelo HeyGen, tornando-o acessível e impactante mesmo sem som, como um poderoso exemplo de uma ferramenta eficaz de criação de vídeos de cultura organizacional.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Cultura Organizacional

Crie vídeos envolventes de cultura organizacional sem esforço com o HeyGen. Engaje funcionários, atraia talentos e compartilhe a história única da sua empresa usando ferramentas com tecnologia de IA.

1
Step 1
Selecione um Ponto de Partida
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos profissionais projetados para mostrar a cultura da sua empresa, ou comece do zero com seu próprio roteiro para utilizar nossas capacidades de texto para vídeo.
2
Step 2
Integre Avatares de IA e Branding
Dê vida à sua mensagem integrando diversos avatares de IA que representam sua equipe. Personalize seu vídeo com as cores e logotipo únicos da sua marca para um visual coeso.
3
Step 3
Gere Narrações e Adicione Mídia
Enriqueça seu vídeo com narrações de som natural geradas a partir do seu roteiro. Enriquecer ainda mais sua história adicionando mídia de nossa extensa biblioteca ou carregando seus próprios recursos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Finalize seu vídeo com legendas automáticas para maior acessibilidade. Exporte seu vídeo de cultura organizacional completo no formato desejado, pronto para ser compartilhado em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive o Engajamento e Moral dos Funcionários

.

Produza vídeos motivacionais e inspiradores para aumentar a moral da equipe, reforçar os valores fundamentais e fomentar uma cultura organizacional positiva e de alto desempenho.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes de cultura organizacional?

O HeyGen permite que você produza facilmente vídeos de alta qualidade sobre a cultura da empresa com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e extensos modelos. Nossa plataforma ajuda você a contar histórias envolventes de funcionários para aumentar o engajamento sem esforço, servindo como um poderoso criador de vídeos de cultura organizacional.

Posso usar Avatares de IA para melhorar meus vídeos de recrutamento com o HeyGen?

Com certeza! Os Avatares de IA do HeyGen trazem um toque profissional e dinâmico aos seus vídeos de recrutamento e conteúdo de integração. Você pode até gerar narrações personalizadas para transmitir a mensagem da sua marca de forma eficaz, fazendo seus vídeos de engajamento de funcionários se destacarem.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para meus vídeos corporativos?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa, cores e elementos visuais específicos em todos os seus vídeos. Isso garante consistência e reforça a identidade da sua marca em todos os seus vídeos de engajamento de funcionários e conteúdo de redes sociais.

O HeyGen é um criador de vídeos online eficaz para várias comunicações internas?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos online eficiente que permite transformar rapidamente texto em vídeo para comunicações internas, treinamento ou redes sociais. Nosso Gerador de Texto para Vídeo inclui legendas automáticas, tornando seu conteúdo acessível e profissional.

