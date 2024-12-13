Imagine um vídeo animado de 45 segundos para Profissionais de RH e Pequenos Empresários, mostrando como um gerador de cultura organizacional de ponta traz nova vida a um ambiente de trabalho estagnado. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, apresentando avatares de IA diversos e sorridentes demonstrando maior engajamento dos funcionários, acompanhado por uma narração energética e profissional. Este vídeo utiliza a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para contar uma história convincente de transformação.

Gerar Vídeo