Gerador de Cultura Organizacional: Construa Seu Ambiente de Trabalho Ideal

Eleve o engajamento dos funcionários e reforce os valores da empresa por meio de comunicações internas impactantes, impulsionadas pela capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.

Imagine um vídeo animado de 45 segundos para Profissionais de RH e Pequenos Empresários, mostrando como um gerador de cultura organizacional de ponta traz nova vida a um ambiente de trabalho estagnado. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, apresentando avatares de IA diversos e sorridentes demonstrando maior engajamento dos funcionários, acompanhado por uma narração energética e profissional. Este vídeo utiliza a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para contar uma história convincente de transformação.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos destinado a Gerentes de RH e Líderes de Equipe, demonstrando a criação sem esforço de uma poderosa declaração de cultura da empresa ou avaliações personalizadas. O estilo visual deve ser elegante e moderno, empregando gráficos claros na tela e um avatar de IA confiante explicando o processo passo a passo, tudo apoiado por uma trilha de áudio limpa e informativa. Esta produção aproveita efetivamente os avatares de IA do HeyGen para uma apresentação dinâmica.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a CEOs e Diretores de RH em busca de inovação, ilustrando como é fácil lançar iniciativas de cultura no local de trabalho que levam a uma transformação organizacional significativa. O estilo visual deve ser acelerado e inspirador, apresentando cortes rápidos de interações positivas da equipe e uma trilha sonora motivacional. Este vídeo é rapidamente montado usando os Modelos e cenas flexíveis do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 50 segundos voltado para o futuro para Recrutadores de Tecnologia e Especialistas em Aquisição de Talentos, explorando como ferramentas avançadas de IA podem revolucionar a contratação orientada por dados, alinhando perfeitamente os candidatos com uma cultura empresarial próspera desde o primeiro dia. O estilo visual deve ser futurista e limpo, com gráficos em movimento nítidos e uma narração sofisticada e envolvente destacando os benefícios. A narrativa deste vídeo é poderosamente entregue através da geração de Narração do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Cultura Organizacional

Defina, visualize e compartilhe facilmente a identidade única da sua empresa para promover um ambiente de trabalho coeso e envolvente, capacitando os profissionais de RH.

1
Step 1
Crie Sua Base de Cultura
Comece selecionando entre nossos diversos modelos e cenas ou inserindo seus principais valores da empresa para estabelecer a base para sua declaração de cultura organizacional única.
2
Step 2
Gere Conteúdo de Cultura Envolvente
Utilize o poderoso recurso de texto-para-vídeo a partir de um roteiro para transformar suas declarações culturais em mensagens de vídeo dinâmicas e atraentes, trazendo sua visão à vida como um gerador de cultura organizacional.
3
Step 3
Personalize com Avatares de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA e aplique seus controles de marca (logo, cores) para infundir a identidade única da sua empresa em cada vídeo, garantindo que as recomendações personalizadas ressoem profundamente.
4
Step 4
Exporte e Inspire Sua Equipe
Exporte facilmente seus vídeos de cultura finalizados com redimensionamento de proporção para várias plataformas, capacitando você a comunicar efetivamente e aumentar o engajamento dos funcionários em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire uma Cultura Organizacional Positiva

.

Gere vídeos motivacionais que reforcem uma cultura de trabalho positiva, celebrem conquistas e promovam um engajamento mais forte dos funcionários e espírito de equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar criativamente as iniciativas de cultura no local de trabalho e o engajamento dos funcionários?

O HeyGen capacita os Profissionais de RH a criar conteúdo de vídeo envolvente para iniciativas de cultura no local de trabalho usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso ajuda a comunicar os valores da empresa e aumentar o engajamento dos funcionários de forma eficaz por meio de mensagens de vídeo personalizadas.

O HeyGen ajuda no desenvolvimento de declarações de cultura da empresa atraentes?

Sim, o HeyGen permite transformar sua declaração de cultura da empresa em apresentações de vídeo dinâmicas. Utilize controles de marca e modelos para articular visualmente seus valores empresariais e fomentar uma identidade organizacional forte.

Quais ferramentas de IA o HeyGen oferece para apoiar a contratação orientada por dados e a formação de equipes?

Embora o HeyGen se concentre principalmente na geração de vídeos com IA, suas ferramentas de IA podem criar vídeos cativantes de geradores de anúncios de emprego e recomendações personalizadas para integração. Isso apoia um processo de contratação moderno, orientado por dados, e fortalece os esforços de formação de equipes.

O HeyGen pode facilitar a transformação organizacional por meio de avaliações personalizadas e vídeos?

O HeyGen pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação organizacional, permitindo a criação de vídeos informativos para treinamento ou comunicação de avaliação de cultura. Você pode projetar resultados de avaliações personalizadas em formatos de vídeo envolventes para uma compreensão e impacto mais claros.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo