Gerador de Cultura Organizacional: Construa Seu Ambiente de Trabalho Ideal
Eleve o engajamento dos funcionários e reforce os valores da empresa por meio de comunicações internas impactantes, impulsionadas pela capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos destinado a Gerentes de RH e Líderes de Equipe, demonstrando a criação sem esforço de uma poderosa declaração de cultura da empresa ou avaliações personalizadas. O estilo visual deve ser elegante e moderno, empregando gráficos claros na tela e um avatar de IA confiante explicando o processo passo a passo, tudo apoiado por uma trilha de áudio limpa e informativa. Esta produção aproveita efetivamente os avatares de IA do HeyGen para uma apresentação dinâmica.
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a CEOs e Diretores de RH em busca de inovação, ilustrando como é fácil lançar iniciativas de cultura no local de trabalho que levam a uma transformação organizacional significativa. O estilo visual deve ser acelerado e inspirador, apresentando cortes rápidos de interações positivas da equipe e uma trilha sonora motivacional. Este vídeo é rapidamente montado usando os Modelos e cenas flexíveis do HeyGen.
Produza um vídeo de 50 segundos voltado para o futuro para Recrutadores de Tecnologia e Especialistas em Aquisição de Talentos, explorando como ferramentas avançadas de IA podem revolucionar a contratação orientada por dados, alinhando perfeitamente os candidatos com uma cultura empresarial próspera desde o primeiro dia. O estilo visual deve ser futurista e limpo, com gráficos em movimento nítidos e uma narração sofisticada e envolvente destacando os benefícios. A narrativa deste vídeo é poderosamente entregue através da geração de Narração do HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento em Treinamentos de Cultura com IA.
Aprimore o aprendizado e a retenção dos valores da empresa e das iniciativas de cultura no local de trabalho por meio de vídeos de treinamento envolventes impulsionados por IA.
Desenvolva Programas de Cultura e Valores Escaláveis.
Crie e distribua de forma eficiente cursos abrangentes sobre cultura organizacional e valores da empresa para todos os funcionários, promovendo um entendimento compartilhado.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar criativamente as iniciativas de cultura no local de trabalho e o engajamento dos funcionários?
O HeyGen capacita os Profissionais de RH a criar conteúdo de vídeo envolvente para iniciativas de cultura no local de trabalho usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso ajuda a comunicar os valores da empresa e aumentar o engajamento dos funcionários de forma eficaz por meio de mensagens de vídeo personalizadas.
O HeyGen ajuda no desenvolvimento de declarações de cultura da empresa atraentes?
Sim, o HeyGen permite transformar sua declaração de cultura da empresa em apresentações de vídeo dinâmicas. Utilize controles de marca e modelos para articular visualmente seus valores empresariais e fomentar uma identidade organizacional forte.
Quais ferramentas de IA o HeyGen oferece para apoiar a contratação orientada por dados e a formação de equipes?
Embora o HeyGen se concentre principalmente na geração de vídeos com IA, suas ferramentas de IA podem criar vídeos cativantes de geradores de anúncios de emprego e recomendações personalizadas para integração. Isso apoia um processo de contratação moderno, orientado por dados, e fortalece os esforços de formação de equipes.
O HeyGen pode facilitar a transformação organizacional por meio de avaliações personalizadas e vídeos?
O HeyGen pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação organizacional, permitindo a criação de vídeos informativos para treinamento ou comunicação de avaliação de cultura. Você pode projetar resultados de avaliações personalizadas em formatos de vídeo envolventes para uma compreensão e impacto mais claros.