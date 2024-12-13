Gerador de Vídeo de Valores Organizacionais: Construa a História da Sua Empresa

Crie vídeos inspiradores de narrativa corporativa que ressoem com seu público usando avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos de narrativa corporativa apresentando depoimentos autênticos de funcionários, perfeito para vídeos em redes sociais direcionados a candidatos a emprego e seguidores. Use um estilo visual comovente com trechos de entrevistas sinceras e música de fundo suave e edificante, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para converter facilmente transcrições de entrevistas em narrativas visuais, garantindo comunicação clara com legendas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 75 segundos sobre a cultura da empresa para novos contratados, focando em um valor específico como "inovação", aproveitando os extensos Modelos & cenas do HeyGen e modelos personalizáveis. O estilo visual deve ser limpo, profissional e altamente informativo, incorporando infográficos envolventes e uma narrativa direta entregue por um avatar de IA para transmitir efetivamente nossa identidade de marca ao público-alvo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de recrutamento energético de 30 segundos, um resultado dinâmico do gerador de vídeo de IA projetado para atrair candidatos passivos e recém-formados universitários para uma equipe específica. Enfatize um valor central como "colaboração" através de visuais impressionantes obtidos da rica biblioteca de mídia/apoio a estoque do HeyGen, acompanhados por uma trilha sonora moderna e acelerada, e otimizados para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Valores Organizacionais

Crie facilmente vídeos envolventes para compartilhar os valores e a cultura da sua empresa usando poderosas ferramentas de IA, do roteiro a visuais impressionantes.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece adicionando seu conteúdo escrito. O recurso de Texto-para-vídeo transformará instantaneamente sua narrativa em um storyboard visual dinâmico para seu vídeo de valores organizacionais.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha a partir de uma extensa biblioteca de Modelos & cenas para combinar perfeitamente com a estética da sua marca. Essas opções personalizáveis ajudam a criar um vídeo de cultura empresarial profissional.
3
Step 3
Gere Narração
Enriqueça sua mensagem com geração de Narração profissional. Selecione entre várias vozes de IA para fornecer uma narração clara e envolvente que realmente incorpora seu vídeo de narrativa corporativa.
4
Step 4
Aplique Personalização de Marca
Garanta a consistência da marca integrando seus controles de Marca exclusivos (logo, cores) diretamente no seu vídeo. Isso cria um vídeo de recrutamento coeso e reconhecível para seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Narrativas Corporativas Inspiradoras

Crie vídeos envolventes de narrativa corporativa, incluindo depoimentos de funcionários e mensagens de liderança, para articular seus valores fundamentais e missão com impacto.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de narrativa corporativa envolventes?

O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeo de IA, capacitando os usuários a criar vídeos de narrativa corporativa envolventes com facilidade. Aproveite seus modelos personalizáveis e o recurso de Texto-para-vídeo para produzir visuais impressionantes que ressoem com seu público.

O HeyGen pode ser usado como um gerador de vídeo de valores organizacionais?

Absolutamente, o HeyGen é um gerador eficaz de vídeos de valores organizacionais, permitindo que você crie vídeos de cultura empresarial atraentes. Utilize recursos de personalização de marca e avatares de IA realistas para retratar vividamente sua identidade de marca e produzir vídeos profissionais que refletem seus valores fundamentais.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficiente para empresas?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos como um gerador de vídeo de IA eficiente, oferecendo modelos fáceis de usar e um robusto Editor de Vídeo de IA. Suas capacidades de geração de vídeo de ponta a ponta, incluindo narração por IA, capacitam as empresas a criar rapidamente vídeos de marketing e outros conteúdos impactantes.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos de recrutamento impactantes?

O HeyGen é ideal para criar vídeos de recrutamento impactantes, incluindo depoimentos convincentes de funcionários e depoimentos visuais. Com avatares de IA e capacidades para vários formatos de vídeo em redes sociais, você pode produzir vídeos profissionais que atraem talentos de ponta.

