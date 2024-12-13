O HeyGen simplifica a produção de vídeos como um gerador de vídeo de IA eficiente, oferecendo modelos fáceis de usar e um robusto Editor de Vídeo de IA. Suas capacidades de geração de vídeo de ponta a ponta, incluindo narração por IA, capacitam as empresas a criar rapidamente vídeos de marketing e outros conteúdos impactantes.