Com certeza, o HeyGen serve como um gerador de vídeos por IA pronto para empresas, capaz de produzir uma ampla gama de vídeos de marketing para várias plataformas. De campanhas em mídias sociais a vídeos de produtos, o HeyGen fornece as ferramentas para criar conteúdos de vídeo impactantes para o sucesso do marketing de sua empresa.