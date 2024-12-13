Gerador de Vídeos de Pré-visualização Organizacional: Vídeos Rápidos e Profissionais

Crie vídeos de marketing alinhados à marca em escala, reduzindo tempo e custos, impulsionado por controles de branding inteligentes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de produto conciso de 45 segundos direcionado a proprietários de lojas de e-commerce e equipes de desenvolvimento de produtos, ilustrando como o HeyGen atua como um gerador de vídeos intuitivo por IA. O tom visual deve ser limpo e informativo, apresentando closes de maquetes de produtos e sobreposições de texto claras, com um avatar de IA amigável e articulado. Enfatize a capacidade perfeita de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para converter ideias em narrativas envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de pré-visualização envolvente de 60 segundos para clientes corporativos e gerentes de comunicação interna, demonstrando como o HeyGen pode funcionar como um gerador abrangente de vídeos de pré-visualização organizacional para escalar o conteúdo de vídeo sem esforço. Empregue uma estética visual sofisticada e autoritária com branding corporativo, apoiada pela geração de "Narração" confiante e clara do HeyGen, garantindo que cada mensagem ressoe profissionalmente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um curto envolvente de 15 segundos para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo independentes, focando na criação rápida de vídeos para várias plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser dinâmico e chamativo, apresentando transições em tendência e diversas filmagens de arquivo da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque", tudo ao som de música contemporânea e acelerada.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Pré-visualização Organizacional

Crie rapidamente vídeos de pré-visualização organizacional envolventes e alinhados à marca com as ferramentas intuitivas de IA do HeyGen, projetadas para simplificar seu processo de criação de vídeos.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo
Comece transformando seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente usando a poderosa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen. Este recurso dá vida às suas palavras instantaneamente, permitindo que você se concentre na sua mensagem.
2
Step 2
Adicione Visuais e Voz
Enriqueça seu vídeo com elementos cativantes. Incorpore um avatar de IA expressivo ou carregue sua própria mídia para transmitir perfeitamente sua mensagem, aproveitando o poder do nosso gerador de vídeos por IA.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua empresa. Utilize os controles de branding para incorporar seu logotipo, cores e fontes da marca para um visual profissional e alinhado à marca que ressoe com seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Prepare seu vídeo para qualquer plataforma. Com redimensionamento de proporção e exportações, adapte facilmente sua pré-visualização para mídias sociais, apresentações ou seu site, permitindo que você escale a distribuição de vídeos de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso da Organização

Desenvolva depoimentos em vídeo poderosos e histórias de sucesso para construir confiança e destacar o impacto positivo da sua organização.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen possibilita a criação de vídeos profissionais alinhados à marca?

O HeyGen é um gerador de vídeos por IA projetado para produzir vídeos de alta qualidade e profissionais, consistentes com sua marca. Nossa plataforma permite que você personalize modelos de vídeo, incorpore seus controles de branding e gere vídeos de marketing e de produtos polidos em escala.

Quais capacidades o HeyGen oferece para criação eficiente de vídeos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos com seu recurso de texto para vídeo impulsionado por IA e editor intuitivo de arrastar e soltar. Isso permite que as empresas desenvolvam rapidamente conteúdos envolventes, como vídeos promocionais e apresentações em vídeo, reduzindo significativamente o tempo e os custos.

O HeyGen pode atender a diversas necessidades de vídeos de marketing?

Com certeza, o HeyGen serve como um gerador de vídeos por IA pronto para empresas, capaz de produzir uma ampla gama de vídeos de marketing para várias plataformas. De campanhas em mídias sociais a vídeos de produtos, o HeyGen fornece as ferramentas para criar conteúdos de vídeo impactantes para o sucesso do marketing de sua empresa.

O HeyGen oferece ferramentas de edição robustas e opções de personalização?

Sim, o HeyGen funciona como um editor de vídeo abrangente, oferecendo extensas opções de personalização, incluindo inúmeros modelos de vídeo e avatares de IA. Você pode facilmente refinar suas apresentações em vídeo com recursos como geração de narração, legendas e várias opções de redimensionamento de proporção para um vídeo verdadeiramente profissional.

