Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Imagine apresentar seu inovador gerador de vídeos explicativos de IA a potenciais clientes com um vídeo de marketing elegante de 60 segundos. Esta produção dinâmica deve apresentar gráficos em movimento modernos e música animada, utilizando os ricos Modelos & cenas e suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para cativar seu público.
Para funcionários existentes que precisam de uma rápida atualização sobre um fluxo de trabalho específico, crie um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos. Garanta uma apresentação visual passo a passo com uma narração clara e Legendas/legendas geradas pelo recurso de Geração de Narração da HeyGen, tornando o processo de aprendizado eficiente e acessível.
Desenvolva uma vibrante atualização de 15 segundos para redes sociais para anunciar uma recente melhoria no fluxo de trabalho. Este vídeo dinâmico, com áudio em alta e visuais brilhantes, chamará a atenção do público, facilmente otimizado para qualquer plataforma usando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen para simplificar explicações de fluxo de trabalho.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos Explicativos de Fluxo de Trabalho Operacional

Simplifique processos complexos em vídeos explicativos envolventes e fáceis de entender usando IA, simplificando o treinamento e a comunicação sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando sua explicação de fluxo de trabalho operacional no editor de texto, aproveitando nossa capacidade de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para narrar visualmente as etapas do seu fluxo de trabalho, aumentando o engajamento e a clareza.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Gere uma narração com som humano para seu roteiro, garantindo uma narração clara e consistente para seu vídeo explicativo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e exporte facilmente no formato de proporção desejado, pronto para distribuição em várias plataformas.

Esclareça Processos Operacionais Complexos

Transforme diretrizes e procedimentos operacionais intrincados em vídeos explicativos facilmente digeríveis, tornando informações complexas acessíveis a todas as partes interessadas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos envolventes?

A HeyGen permite que você crie vídeos explicativos atraentes sem esforço usando seu gerador de vídeos explicativos de IA. Seu processo intuitivo de criação de texto-para-vídeo permite transformar roteiros em conteúdo dinâmico com avatares de IA e narrações com som humano, tudo dentro de um motor criativo projetado para produção de vídeo eficiente.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para vídeos explicativos?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você adapte todos os aspectos dos seus vídeos explicativos. Você pode aproveitar modelos profissionalmente projetados, aplicar seus ativos e cores de marca com controles de branding e escolher entre vários estilos de animação para criar conteúdo verdadeiramente único e memorável.

A HeyGen suporta recursos avançados como legendas e diversos ativos de mídia?

Absolutamente. A HeyGen integra legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o engajamento. Além disso, você tem acesso a uma biblioteca de mídia abrangente com fotos de estoque, vídeos livres de royalties e uma diversa biblioteca de música, garantindo que seus vídeos explicativos sejam visual e auditivamente ricos.

A HeyGen pode ajudar a simplificar explicações de fluxos de trabalho complexos para treinamento?

Sim, a HeyGen é um gerador de vídeos explicativos de IA ideal para simplificar explicações de fluxos de trabalho operacionais complexos e vídeos de treinamento. Sua interface amigável permite que você simplifique processos intrincados em vídeos explicativos animados claros e envolventes que melhoram a compreensão e retenção para seu público.

