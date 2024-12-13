Gerador de Vídeos Operacionais: Simplifique o Treinamento de Fluxo de Trabalho

Aprimore a eficiência do fluxo de trabalho e a comunicação interna gerando instantaneamente vídeos profissionais, completos com avatares de IA dinâmicos.

Crie um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para os funcionários, anunciando uma nova iniciativa da empresa. O estilo visual deve ser profissional, mas envolvente, apresentando avatares de IA diversos que transmitam a informação com uma narração clara e amigável, garantindo fácil compreensão por todas as equipes. Utilize o recurso de avatares de IA do HeyGen para personalizar a mensagem de forma eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos voltado para potenciais clientes, destacando o lançamento de um novo produto. O vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio moderno e animado, com música de fundo impactante. Aproveite os Templates & cenas abrangentes do HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade e envolvente que capture a atenção das equipes de marketing.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo instrucional de 60 segundos para novos contratados, detalhando um Procedimento Operacional Padrão (POP) crítico. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com texto na tela passo a passo e uma voz clara e tranquilizadora. Incorpore as Legendas do HeyGen para acessibilidade e garanta o uso do suporte de Biblioteca de mídia/estoque para integrar visuais relevantes, aprimorando a eficiência do fluxo de trabalho para o treinamento de funcionários.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma introdução concisa de 40 segundos para o gerador de vídeos operacionais para usuários empresariais, destacando os benefícios da plataforma. O tom deve ser informativo e confiante, com um design visual elegante e uma narração profissional. Utilize o Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para criação rápida de conteúdo e garanta uma entrega polida com redimensionamento de proporção e exportações adaptadas para vários canais de comunicação empresarial, enfatizando a criação de vídeos com tecnologia de IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Operacionais

Simplifique a comunicação interna e o treinamento criando facilmente vídeos operacionais profissionais com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo ou colando seu conteúdo diretamente no editor online fácil de usar. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para transformar eficientemente seu texto em cenas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Selecione Apresentadores de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA de alta qualidade para serem o rosto da sua mensagem. Esses avatares de IA tornam seus vídeos operacionais mais envolventes e pessoais para seu público.
3
Step 3
Personalize Branding e Voz
Integre seus elementos de branding personalizados, como logotipos e cores, para manter a consistência. Aprimore ainda mais seu vídeo com narração de som natural usando a geração de Voz do HeyGen.
4
Step 4
Exporte e Implante
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo operacional profissional. Ele está agora pronto para implantação perfeita em seus canais de comunicação interna, aumentando a clareza e o engajamento com redimensionamento de proporção e exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Operacionais Complexos

.

Traduza processos operacionais complexos e documentação técnica em vídeos de IA fáceis de entender, melhorando a clareza e a conformidade entre as equipes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para operações empresariais?

O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de IA, capacitando empresas a produzir rapidamente vídeos operacionais de alta qualidade. Ele melhora significativamente a eficiência do fluxo de trabalho ao automatizar a produção de vídeos para diversas necessidades de comunicação interna, incluindo POPs e treinamento de funcionários.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para a criação de vídeos com IA?

O HeyGen fornece ferramentas criativas robustas para a criação de vídeos com IA, incluindo diversos avatares de IA e um gerador de roteiros integrado para ajudar a criar narrativas envolventes. Os usuários também podem aproveitar uma rica biblioteca de templates de vídeo para iniciar seus projetos de forma eficiente.

Posso personalizar vídeos com a identidade da minha marca usando o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite uma ampla personalização dos seus vídeos, incluindo controles de branding personalizados para incorporar seu logotipo e cores da marca. Você também pode adicionar facilmente Legendas e utilizar o editor online para ajustes precisos que se alinhem aos requisitos específicos da sua marca.

Como o HeyGen pode melhorar o treinamento de funcionários e a comunicação interna?

O HeyGen melhora significativamente o treinamento de funcionários e a comunicação interna ao permitir a geração rápida de vídeos para atualizações críticas e conteúdo educacional. Suas capacidades de narração por IA e texto-para-vídeo garantem uma mensagem consistente e uma entrega envolvente para todos os funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo