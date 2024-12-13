Crie um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para os funcionários, anunciando uma nova iniciativa da empresa. O estilo visual deve ser profissional, mas envolvente, apresentando avatares de IA diversos que transmitam a informação com uma narração clara e amigável, garantindo fácil compreensão por todas as equipes. Utilize o recurso de avatares de IA do HeyGen para personalizar a mensagem de forma eficaz.

Gerar Vídeo