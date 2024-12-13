Gerador de Vídeos de Treinamento Operacional para Equipes de L&D

Crie vídeos de treinamento envolventes para integração de funcionários e treinamento técnico com avatares de IA.

Crie um vídeo de 1 minuto para novos contratados, oferecendo uma introdução amigável à cultura da empresa e procedimentos básicos. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando um avatar de IA diverso falando diretamente com o espectador, acompanhado por uma narração clara e encorajadora gerada por voz. Este vídeo de treinamento operacional irá simplificar a integração de funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento técnico de 90 segundos voltado para engenheiros aprendendo novas funcionalidades de software. O estilo visual precisa ser limpo e preciso, utilizando modelos e cenas profissionais para desmembrar etapas complexas, criado de forma eficiente através de texto para vídeo a partir de capacidades de script. Este criador de vídeos de treinamento simplificará instruções complexas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos para todos os funcionários, enfatizando novas atualizações regulatórias. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e autoritário, usando texto para vídeo a partir de script para garantir precisão e legendas abrangentes para acessibilidade. Esta solução de Gerador de Vídeo de IA garante o compartilhamento eficaz de conhecimento crítico.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia de 45 segundos para representantes de vendas sobre como usar um novo recurso de CRM. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente envolvente, incorporando imagens de arquivo da biblioteca de mídia/suporte de estoque, combinado com uma narração energética gerada por voz para transmitir rapidamente as etapas essenciais. Esta abordagem minimiza os custos reduzidos de treinamento para equipes de L&D.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento Operacional

Transforme facilmente procedimentos operacionais complexos em vídeos de treinamento envolventes e impulsionados por IA para simplificar a integração e aprimorar o treinamento técnico.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Comece redigindo o roteiro do seu vídeo de treinamento operacional ou selecionando entre modelos pré-desenhados. Nossa plataforma permite que você transforme texto em vídeo sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione em nossa diversa biblioteca de avatares de IA para ser o rosto do seu treinamento. Personalize sua aparência e voz para corresponder à sua marca e entregar instruções claras.
3
Step 3
Aplique Narrações Profissionais e Branding
Gere narrações de IA com som natural em vários idiomas para transmitir sua mensagem de forma eficaz. Melhore ainda mais seus vídeos integrando a marca da sua empresa para um visual polido e consistente.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de treinamento com opções para vários formatos de aspecto e resoluções. Exporte e compartilhe facilmente seu conteúdo concluído em seus sistemas de gerenciamento de aprendizado para um compartilhamento eficiente de conhecimento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Procedimentos Operacionais Complexos

.

Simplifique fluxos de trabalho operacionais intrincados, instruções técnicas e diretrizes de conformidade através de vídeos de treinamento impulsionados por IA claros e fáceis de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para equipes de L&D?

O HeyGen funciona como um avançado Gerador de Vídeos de IA, permitindo que as equipes de L&D produzam rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade. Os usuários podem criar vídeos a partir de texto, aproveitando avatares de IA e narrações de IA para dar vida ao conteúdo de forma eficiente.

O HeyGen pode se adaptar a vários tipos de conteúdo de treinamento, como integração de funcionários ou guias técnicos?

Com certeza. O HeyGen suporta diversas necessidades de treinamento, desde Integração de Funcionários até Treinamento Técnico e Treinamento de Conformidade. Com seus modelos versáteis e avatares de IA, é ideal para criar guias práticos envolventes e promover o compartilhamento eficiente de conhecimento em sua organização.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de treinamento eficiente para empresas?

O HeyGen se destaca como um criador de vídeos de treinamento eficiente ao utilizar Avatares de IA e Narrações de IA para automatizar grande parte do processo de produção. Sua interface intuitiva e rica biblioteca de Modelos permitem que os usuários transformem rapidamente scripts em vídeos polidos, acelerando significativamente a criação de conteúdo.

O HeyGen oferece opções de personalização para consistência de marca em vídeos de treinamento operacional?

Sim, o HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore os logotipos e cores da sua empresa em todos os vídeos de treinamento operacional. Isso garante consistência de marca enquanto facilita o compartilhamento eficaz de conhecimento com conteúdo profissional e personalizado.

