Crie um vídeo instrucional de 1 minuto, especificamente para gerentes de operações e equipes de TI, que demonstre perfeitamente o novo recurso "gerador de vídeo SOP de operações". Adote um estilo visual elegante e profissional, enfatizando gravações de tela claras, e use uma "Geração de narração" autoritária para guiar os espectadores. Um "avatar de IA" deve introduzir o vídeo, articulando como "Texto para vídeo a partir de roteiro" simplifica a documentação de "procedimentos operacionais padrão".

