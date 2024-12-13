Sim, a HeyGen é uma plataforma versátil perfeita para criar materiais de integração diversos e módulos de treinamento de políticas claras. Com suas capacidades de texto-para-vídeo e geração automática de legendas, a HeyGen garante que todos os funcionários possam entender facilmente as políticas e fluxos de trabalho essenciais da empresa, aprimorando a eficácia geral do seu treinamento.