Crie um vídeo de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um gerador de vídeos de visão geral de operações simplifica a explicação de processos internos. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com gráficos nítidos e transições animadas, complementado por uma narração enérgica, mas profissional, de IA. Destaque a eficiência de gerar esse tipo de conteúdo diretamente de um roteiro usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen, transformando operações complexas em guias visuais de fácil compreensão.

