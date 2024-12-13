O HeyGen capacita os usuários a produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade usando sua robusta ferramenta de edição de vídeo com IA, completa com controles de Branding para logotipos e cores. Aproveite Modelos profissionais e uma rica biblioteca de mídia para criar vídeos de produtos polidos ou projetos de edição de vídeo corporativo que mantêm a consistência da marca sem esforço.