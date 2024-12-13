A HeyGen oferece uma plataforma de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, permitindo que os usuários produzam vídeos abrangentes para treinamento de auditoria e explicação de controles internos, do roteiro à saída final. Isso inclui acesso a modelos, bibliotecas de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto, proporcionando uma solução completa para criar conteúdo de vídeo consistente e profissional.