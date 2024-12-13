Sim, a HeyGen integra avatares de IA avançados e uma poderosa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de script para revolucionar a criação de vídeos de arquitetura operacional. Isso permite que você gere narrativas envolventes e apresente conceitos arquitetônicos complexos com apresentadores semelhantes a humanos, tudo sem precisar de uma câmera, oferecendo uma nova dimensão à visualização arquitetônica.