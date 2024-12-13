Aumente a Eficiência com um Criador de Vídeos Operacionais

Eleve as comunicações internas e o treinamento com uma plataforma fácil de usar, aproveitando avatares de IA realistas para a criação de vídeos profissionais.

Crie um vídeo profissional de 1 minuto destinado a novos contratados, servindo como uma peça de comunicação interna para apresentar a cultura da empresa e os principais membros da equipe. O estilo visual deve ser amigável e acolhedor, com gráficos limpos e uma narração clara e entusiástica. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave, garantindo uma apresentação envolvente e consistente para um criador de vídeos operacionais.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 90 segundos especificamente para a equipe técnica, explicando uma nova atualização de software complexa ou procedimento operacional. O estilo visual deve ser altamente informativo, com sobreposições de texto na tela, diagramas animados e uma voz precisa e explicativa. Utilize a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen para converter eficientemente instruções detalhadas em um vídeo explicativo polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo detalhado de 2 minutos voltado para equipes de suporte, documentando um fluxo de trabalho passo a passo para solucionar um problema técnico comum. O estilo visual deve ser direto e funcional, combinando gravações de tela com visuais anotados e uma voz calma e instrutiva. Incorpore a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para integrar diagramas técnicos relevantes e filmagens existentes para uma documentação de vídeo abrangente, ajudando a economizar tempo e custo.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo instrucional atraente de 45 segundos voltado para equipes internacionais, demonstrando o lançamento de um novo recurso que requer compreensão global. O estilo visual deve ser universalmente claro, com gráficos simples e impactantes e um tom neutro e profissional. Empregue a geração de narração da HeyGen para criar rapidamente versões em vários idiomas, facilitando a localização e tradução para uma plataforma de vídeo de IA eficiente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos Operacionais

Otimize seu processo de criação de vídeos operacionais usando nossa plataforma de vídeo de IA, transformando texto em conteúdo envolvente e informativo de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo operacional. Nossa plataforma utiliza Texto para vídeo do roteiro para converter seu texto em um vídeo dinâmico, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar sua mensagem, depois selecione um modelo ou cena adequado para definir o contexto visual do seu guia operacional.
3
Step 3
Adicione Narração e Branding
Gere uma narração com som natural através da geração de narração para dar vida ao seu roteiro, garantindo comunicação clara dos procedimentos operacionais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo operacional e utilize o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas, garantindo que esteja pronto para distribuição sem problemas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Processos Complexos

Transforme procedimentos operacionais complexos e tópicos técnicos em vídeos claros e compreensíveis, garantindo entendimento consistente entre as equipes.

Perguntas Frequentes

Como a plataforma de vídeo de IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais?

A plataforma de vídeo de IA da HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo, simplificando a criação de vídeos profissionais do roteiro ao produto final. Isso capacita os usuários a gerar eficientemente diversos conteúdos de vídeo, como vídeos explicativos e comunicações internas, reduzindo tempo e custo.

A HeyGen pode suportar fluxos de trabalho colaborativos de documentação em vídeo para equipes?

Sim, a HeyGen é projetada como uma plataforma fácil de usar que facilita a colaboração em tempo real em projetos de vídeo. As equipes podem criar e compartilhar eficientemente documentação de vídeo operacional, otimizando seu fluxo de trabalho com recursos como gravação de tela e melhorando as comunicações internas.

Quais controles de marca e opções de personalização estão disponíveis na plataforma HeyGen?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que os usuários integrem seus logotipos, cores específicas e estilos personalizados em seus vídeos, garantindo conformidade com a marca. A plataforma também oferece uma extensa biblioteca de mídia e modelos para suportar diversos estilos de vídeo para vídeos de marketing e integração.

A HeyGen oferece recursos para localização e acessibilidade de vídeos globais?

Absolutamente, a HeyGen suporta alcance global e acessibilidade através de recursos avançados como narrações de IA e legendas automáticas. Isso permite a localização e tradução eficazes do seu conteúdo de vídeo, garantindo comunicação clara para diversos públicos em vídeos de treinamento e guias do usuário.

