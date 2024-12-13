Crie um vídeo profissional de 1 minuto destinado a novos contratados, servindo como uma peça de comunicação interna para apresentar a cultura da empresa e os principais membros da equipe. O estilo visual deve ser amigável e acolhedor, com gráficos limpos e uma narração clara e entusiástica. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave, garantindo uma apresentação envolvente e consistente para um criador de vídeos operacionais.

