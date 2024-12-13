A HeyGen é projetada para atender a diversas necessidades de conteúdo com recursos como legendas automáticas, tornando os vídeos acessíveis a um público mais amplo. A plataforma também oferece redimensionamento flexível de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, garantindo que seus clipes de vídeo sejam otimizados para conteúdo de mídia social ou qualquer outro caso de uso. Seu editor online intuitivo torna a edição simples.