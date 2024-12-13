Gerador de Vídeo de Atualização Operacional para Comunicação Sem Esforço

Crie facilmente atualizações operacionais envolventes usando Texto-para-vídeo, melhorando o treinamento de fluxo de trabalho e a comunicação interna.

452/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento de 60 segundos para funcionários novos, orientando-os sobre as políticas essenciais da empresa. O vídeo deve ter uma estética visual envolvente e moderna, com geração de narração clara e articulada. Empregue vários Modelos e cenas para apresentar as informações de forma eficaz e incorpore um avatar de IA para tornar o conteúdo mais pessoal para a integração de novos funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de fluxo de trabalho de 30 segundos para explicar um novo Procedimento Operacional Padrão (POP) a todos os funcionários. O estilo visual deve ser prático e direto, mostrando visuais passo a passo, apoiados por áudio calmo e instrutivo. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para precisão e inclua suporte de biblioteca de mídia/estoque para ilustrar ações-chave, garantindo que legendas estejam presentes para compreensão abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo explicativo de 50 segundos direcionado a todos os funcionários, apresentando os benefícios de uma nova ferramenta de comunicação interna. O vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e conciso, com um avatar de IA amigável e música de fundo leve e otimista. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para mostrar diferentes funcionalidades e use o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptar o vídeo a várias plataformas internas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Atualização Operacional

Transforme facilmente seus dados operacionais em atualizações de vídeo envolventes, garantindo comunicação clara e economizando tempo valioso para suas equipes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Redija ou cole sua atualização operacional. Nosso recurso de Texto-para-vídeo transforma seu texto em uma base de vídeo dinâmica, tornando a criação de conteúdo eficiente.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma galeria diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Isso adiciona um toque humano às suas atualizações operacionais sem a necessidade de filmagem.
3
Step 3
Aprimore com Marca e Visuais
Aplique sua personalização de marca com logotipos e cores para garantir consistência. Aumente sua atualização com mídia de estoque e visuais relevantes para transmitir informações de forma eficaz.
4
Step 4
Gere e Distribua
Finalize seu vídeo e aproveite o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptá-lo a diferentes plataformas. Compartilhe sua atualização operacional polida através de seus canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Comunicações Internas Envolventes

.

Comunique efetivamente atualizações operacionais cruciais, anúncios da empresa e mensagens de liderança a todos os funcionários por meio de conteúdo de vídeo atraente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a produção criativa de vídeos?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos envolventes sem esforço. Seu gerador de vídeo com IA, combinado com as capacidades de Texto-para-vídeo e uma ampla gama de avatares de IA, permite a produção rápida de vídeos explicativos, conteúdo de marketing e muito mais. Utilize modelos de vídeo integrados e geração de narração para um motor verdadeiramente criativo.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficiente para atualizações de vídeo operacionais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de atualização operacional e conteúdo de treinamento de fluxo de trabalho, reduzindo significativamente o tempo de produção. Ao transformar roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA e narrações, a HeyGen garante comunicação interna clara e treinamento eficiente de funcionários. Isso permite que as equipes de operações economizem tempo substancial.

Posso manter a consistência da marca usando a plataforma de criação de vídeos da HeyGen?

Absolutamente. A plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen oferece controles robustos de personalização de marca, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais diretamente na saída do vídeo. Isso garante que todo o seu conteúdo, desde vídeos de marketing até comunicações internas, permaneça consistentemente alinhado à marca.

Como a HeyGen apoia diversas necessidades de conteúdo com recursos como legendas?

A HeyGen é projetada para atender a diversas necessidades de conteúdo com recursos como legendas automáticas, tornando os vídeos acessíveis a um público mais amplo. A plataforma também oferece redimensionamento flexível de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, garantindo que seus clipes de vídeo sejam otimizados para conteúdo de mídia social ou qualquer outro caso de uso. Seu editor online intuitivo torna a edição simples.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo