O HeyGen oferece opções robustas de personalização, desde avatares de IA únicos até controles de marca, garantindo que seus materiais de treinamento estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Essa flexibilidade, combinada com a geração eficiente de vídeos, permite que as empresas escalem seus esforços de treinamento em diversos cenários de treinamento de funcionários de forma eficaz.