Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para integração de novos funcionários, projetado para todos os novos contratados, apresentando um avatar de IA amigável explicando a cultura da empresa com geração de narração clara, mantendo um estilo visual e de áudio profissional, mas acessível.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos ilustrando uma atualização de documentação de processos chave, direcionado a líderes de departamento e funcionários existentes, utilizando Modelos e cenas dinâmicas e convertendo um roteiro detalhado em vídeo a partir do texto para um visual limpo e ilustrativo e áudio animado.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um anúncio conciso de 30 segundos de criador de vídeo de diretrizes operacionais, direcionado a todos os funcionários, visualmente impactante com texto em negrito na tela e uma trilha de áudio acelerada, aprimorado com Legendas para acessibilidade e apoiado por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento útil de 90 segundos para agentes de suporte ao cliente, demonstrando as melhores práticas em um estilo visual e de áudio amigável e instrutivo, garantindo visualização ideal em várias plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações e geração de narração profissional.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Diretrizes Operacionais

Otimize sua documentação de processos e treinamento de funcionários com vídeos dinâmicos e impulsionados por IA, tornando instruções complexas claras e envolventes para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando suas diretrizes operacionais. Use o recurso 'Texto para vídeo' para transformar instantaneamente seu conteúdo escrito em cenas visuais, formando a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Voz
Dê vida às suas diretrizes escolhendo entre uma variedade de 'avatares de IA'. Combine seu avatar selecionado com uma voz expressiva para narrar as instruções, garantindo clareza e envolvimento.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhorias
Reforce a identidade da sua empresa utilizando 'Controles de Branding' para adicionar seu logotipo, cores personalizadas e fontes. Integre ativos da biblioteca de mídia para melhorar ainda mais a clareza visual dos seus passos operacionais.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez que seu vídeo esteja finalizado, use 'Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações' para baixá-lo em vários formatos adequados para suas plataformas escolhidas, tornando suas diretrizes operacionais facilmente acessíveis para toda a sua equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Médicos e Melhore a Educação

Simplifique tópicos médicos com vídeos de IA para melhorar a educação em saúde, tornando diretrizes operacionais complexas claras e acessíveis.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de diretrizes operacionais e vídeos de treinamento?

O HeyGen capacita você a criar diretrizes operacionais profissionais e vídeos de treinamento envolventes com facilidade. Aproveite nosso criador de vídeos de IA para transformar documentação de processos em conteúdo dinâmico usando avatares de IA realistas e poderosas capacidades de texto para vídeo.

O que torna o HeyGen uma solução eficiente para criar SOPs em vídeo e treinamento de funcionários?

O HeyGen otimiza o fluxo de trabalho oferecendo uma biblioteca de Modelos e cenas para SOPs em vídeo rápidos e treinamento de funcionários. Nossa plataforma integra geração de narração e legendas automáticas, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os meus vídeos de documentação de processos?

Absolutamente, o HeyGen garante a consistência da marca em todos os seus vídeos de documentação de processos com controles de branding robustos. Você pode personalizar cores, fontes e até mesmo utilizar avatares de IA que se alinham com a identidade da sua empresa para um visual e sensação coesos.

Como o HeyGen apoia a integração de novos funcionários e vídeos de treinamento multilíngues?

O HeyGen simplifica a integração de novos funcionários e amplia seu alcance com suas capacidades avançadas. Adicione facilmente legendas e gere narrações em vários idiomas, tornando seus vídeos de treinamento multilíngues acessíveis a uma força de trabalho global.

