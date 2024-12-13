Desbloqueie a Eficiência com um Gerador de Vídeos de Diretrizes Operacionais

Crie guias operacionais claros e envolventes mais rápido do que nunca usando avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto com diretrizes operacionais para novos membros da equipe, detalhando o processo de "otimização do fluxo de trabalho" para submissão de projetos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e claro, utilizando uma narração direta e autoritária gerada diretamente de um roteiro usando as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" do HeyGen, garantindo que cada etapa seja facilmente compreendida.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de treinamento de IA envolvente de 2 minutos, projetado para novos funcionários em "integração de funcionários" no sistema de software proprietário da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e acessível, aproveitando diversos "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara, enquanto utiliza "Modelos e cenas" pré-desenhados para um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 90 segundos convertendo a "documentação de processos" existente em "SOPs em vídeo" dinâmicos para uma atualização de conformidade interna. A estética visual deve ser limpa e orientada por infográficos, apoiada por áudio profissional e informações críticas transmitidas via "Legendas" para acessibilidade, aprimorada por visuais relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um detalhado tutorial técnico de 1,5 minuto demonstrando os recursos avançados do nosso novo painel de análise, direcionado ao departamento de TI e à equipe de suporte técnico. Esta produção de "Criador de vídeo com IA" deve se originar de um preciso "Texto para vídeo a partir de roteiro", oferecendo um estilo visual moderno e de alta tecnologia com narração clara, otimizada para várias plataformas de visualização usando "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Diretrizes Operacionais

Transforme seus procedimentos operacionais padrão em SOPs em vídeo dinâmicos e envolventes usando IA. Crie, personalize e compartilhe rapidamente instruções claras para sua equipe.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece inserindo suas diretrizes operacionais como um roteiro de texto. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro converterá automaticamente seu texto em uma narração com som natural.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA
Selecione de uma ampla gama de avatares de IA realistas para representar sua marca ou palestrante, adicionando um toque profissional e envolvente aos seus vídeos operacionais.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Melhore a clareza e a acessibilidade gerando automaticamente legendas precisas para todo o seu vídeo, garantindo que todos os membros da equipe possam seguir facilmente suas diretrizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo aproveitando o Redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas e dispositivos, tornando seus SOPs em vídeo prontos para implantação imediata.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Instruções Complexas

.

Transforme diretrizes e procedimentos operacionais intrincados em vídeos fáceis de entender, melhorando a compreensão e o aprendizado para todos os usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de diretrizes operacionais?

HeyGen é um criador de vídeos com IA que transforma texto em vídeo a partir do seu roteiro, simplificando a produção de vídeos de diretrizes operacionais e SOPs em vídeo. Você pode selecionar de uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de forma profissional e eficiente.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para aprimorar conteúdos de vídeo como módulos de treinamento?

HeyGen fornece geração avançada de narração e legendas automáticas para garantir acessibilidade e clareza para o conteúdo do seu gerador de vídeos de treinamento com IA. Além disso, o HeyGen suporta produção de vídeos em vários idiomas, permitindo um amplo alcance de público sem tradução manual complexa.

O HeyGen pode otimizar minha documentação de processos e fluxo de criação de vídeos?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para otimização de fluxo de trabalho, permitindo a criação rápida e eficiente de documentação de processos. Utilize modelos e cenas prontos para uso para montar rapidamente vídeos de alta qualidade, acelerando sua produção de conteúdo.

Quais opções de personalização estão disponíveis na plataforma de IA generativa do HeyGen?

A plataforma de IA generativa do HeyGen oferece ferramentas de edição robustas e controles abrangentes de branding para seus vídeos. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores da marca para manter uma identidade corporativa consistente em todas as suas comunicações em vídeo.

