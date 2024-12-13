Criador de Vídeos de Visita Aberta para Tours de Propriedades Impressionantes

Gere rapidamente tours virtuais cativantes e vídeos de qualidade profissional com geração de narração.

Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para uma visita aberta, projetado para corretores de imóveis que desejam mostrar rapidamente as melhores características de uma propriedade. O estilo visual deve ser claro e convidativo, complementado por música de fundo animada, visando capturar o interesse imediato. Utilize os extensos Modelos e cenas do HeyGen para simplificar o processo de produção e alcançar um visual polido sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos para listagem, voltado para profissionais do setor imobiliário que buscam engajamento nas redes sociais. Este vídeo deve apresentar uma estética visual moderna e limpa, com um tom de conversa entregue por um avatar de IA, guiando os espectadores pelos principais destaques da propriedade. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para adicionar um toque personalizado e profissional sem a necessidade de um apresentador humano.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos de tour virtual de casa, especificamente para vendedores de imóveis e agentes focados em esforços de marketing abrangentes. O estilo do vídeo deve ser suave e detalhado, guiando os espectadores por cada cômodo com tomadas de alta qualidade e uma narração calma e profissional gerada pelo recurso de Geração de Narração do HeyGen, aprimorando a experiência imersiva.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos destacando listagens de propriedades chave, perfeito para profissionais do setor imobiliário ocupados que buscam vídeos de qualidade profissional com mínimo esforço. O estilo visual deve ser impactante e elegante, transmitindo mensagens claras de forma eficiente. Isso pode ser rapidamente montado usando o recurso Texto-para-vídeo do HeyGen, transformando texto simples em uma apresentação visual impressionante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visita Aberta

Crie sem esforço vídeos cativantes de visita aberta para listagens de propriedades para atrair mais potenciais compradores e elevar seus esforços de marketing imobiliário.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeos imobiliários profissionalmente projetados, aproveitando a extensa biblioteca de modelos e cenas do HeyGen para começar rapidamente seu tour de visita aberta.
2
Step 2
Adicione Suas Mídias
Carregue suas fotos e clipes de vídeo da propriedade, ou escolha de nossa extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque, para criar vídeos de listagem envolventes que destacam cada detalhe.
3
Step 3
Aplique Personalizações
Aplique ferramentas de edição avançadas para adicionar narrações e música de fundo, personalizando seu vídeo com os controles de marca do HeyGen, como seu logotipo e cores da marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo de visita aberta finalizado, aproveitando o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen, otimizado para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque a Expertise do Corretor de Imóveis

.

Desenvolva vídeos envolventes para compartilhar depoimentos de clientes e vendas de propriedades bem-sucedidas, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como os corretores de imóveis podem aproveitar o HeyGen para seus esforços de marketing?

O HeyGen capacita os corretores de imóveis a criar vídeos de qualidade profissional para listagens de propriedades e tours de vídeo de visita aberta, melhorando significativamente seus esforços de marketing e engajando potenciais compradores. Nossa plataforma com tecnologia de IA torna a produção de conteúdo de vídeo envolvente sem esforço.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de visita aberta eficaz?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de visita aberta envolventes e tours virtuais de casas com modelos fáceis de usar e avatares de IA. Você pode rapidamente gerar vídeos de listagem cativantes que destacam as características da propriedade, ajudando os corretores de imóveis a atrair mais interesse.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos imobiliários para redes sociais?

Absolutamente, o HeyGen é ideal para produzir vídeos imobiliários dinâmicos otimizados para plataformas de redes sociais. Com redimensionamento de proporção de aspecto e personalização de marca, você pode facilmente compartilhar vídeos de qualidade profissional em todos os seus canais para aumentar a visibilidade da propriedade.

O HeyGen oferece modelos para criação de vídeos imobiliários?

Sim, o HeyGen fornece uma variedade de modelos de vídeos imobiliários projetados para simplificar seu processo criativo. Essas cenas pré-desenhadas e recursos livres de royalties permitem que você produza rapidamente vídeos de listagem impressionantes e tours virtuais de casas sem experiência extensa em edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo