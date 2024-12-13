Aumente a Eficiência com Nosso Criador de Vídeos de Fluxo de Trabalho Online

Otimize o gerenciamento de fluxo de trabalho com nosso editor de vídeo online, criando vídeos a partir de texto de forma fácil usando 'Texto para Vídeo a partir de roteiro'.

542/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, ilustrando como um gerador de vídeo com IA pode elevar sua marca. Visualmente, pense em algo envolvente e moderno, com música de fundo animada e um avatar de IA entusiasmado mostrando vários recursos. Este vídeo deve enfatizar a criação fluida de conteúdo de alta qualidade, levando a exportações impressionantes em 4K. Foque no recurso de avatares de IA do HeyGen para personalizar mensagens.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 2 minutos para educadores e desenvolvedores de conteúdo de e-learning, explicando o poder de um editor de vídeo online para acessibilidade. O estilo visual deve ser educacional e claro, com texto na tela sincronizado e um tom amigável e instrutivo. Esta peça deve destacar como o HeyGen permite que os usuários adicionem legendas precisas ao seu conteúdo, garantindo maior alcance e compreensão. Mostre o recurso de Legendas do HeyGen para uma experiência de aprendizado inclusiva.
Prompt de Exemplo 3
Produza um tutorial conciso de 45 segundos para editores de vídeo profissionais e equipes de pós-produção sobre como aproveitar o HeyGen para otimizar a criação inicial de conteúdo dentro de seu software de edição de vídeo existente. O vídeo deve ter um estilo visual técnico e preciso, demonstrando transições suaves e áudio de alta fidelidade, narrado por uma voz confiante e especialista. Este fluxo de trabalho melhora a produção criativa ao integrar as capacidades do HeyGen, como Modelos e cenas pré-construídos, que podem ser refinados para edição avançada, mostrando o valor da integração com o Premiere Pro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Fluxo de Trabalho Online

Simplifique sua criação de vídeo do conceito à entrega com ferramentas intuitivas projetadas para colaboração em equipe e resultados profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece usando a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para gerar rapidamente seu rascunho inicial de vídeo, estabelecendo a base para seu projeto.
2
Step 2
Aprimore Seu Conteúdo
Eleve sua mensagem integrando avatares de IA ou gerando automaticamente legendas para aumentar o engajamento e a acessibilidade, aproveitando o poder de um gerador de vídeo com IA.
3
Step 3
Colabore e Refine
Utilize os recursos integrados de revisão e aprovação para coletar feedback de forma eficiente, garantindo que seu vídeo esteja alinhado com os objetivos da equipe e mantendo um gerenciamento de fluxo de trabalho suave.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo ajustando o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas e exportando em alta qualidade para compartilhamento e apresentações sem problemas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Treinamento Aprimorados com IA

.

Melhore os resultados de aprendizado e o engajamento criando materiais de treinamento dinâmicos impulsionados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Quais são as principais capacidades do HeyGen como um "gerador de vídeo com IA"?

O HeyGen capacita os usuários como um avançado "gerador de vídeo com IA", facilitando a "criação de texto para vídeo" com "avatares de IA" realistas, "geração de narração" e "legendas". Ele simplifica significativamente o processo de "criador de vídeos de fluxo de trabalho online" para resultados profissionais.

Como o HeyGen pode melhorar o "gerenciamento de fluxo de trabalho" profissional?

O HeyGen apoia o eficiente "gerenciamento de fluxo de trabalho" ao permitir que as equipes colaborem em projetos de vídeo diretamente na plataforma. Ele oferece "Gerenciamento de Arquivos" organizado e recursos para "Compartilhamento e Apresentações", garantindo um processo simplificado para a criação de conteúdo "impulsionado por IA".

O HeyGen suporta recursos avançados de "software de edição de vídeo" como "Remover Fundo"?

Como um "editor de vídeo online", o HeyGen foca na geração de vídeo "impulsionada por IA" com "avatares de IA" e "criação de texto para vídeo". Embora simplifique a produção de vídeo, a funcionalidade direta de "Remover Fundo" não é listada explicitamente como um recurso principal dentro de suas capacidades verificadas. Os usuários podem aproveitar as "exportações em 4K" para refinamento adicional em outros "softwares de edição de vídeo".

Que tipo de opções de exportação o HeyGen oferece para projetos de "criador de vídeos online"?

O HeyGen garante uma saída de alta qualidade para seus projetos de "criador de vídeos online", suportando "exportações em 4K" nítidas para clareza impecável. Ele também oferece opções para "legendas" geradas automaticamente e garante "áudio limpo", tornando seus vídeos profissionais e prontos para várias plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo