Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo tutorial dinâmico de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de mídias sociais, ilustrando técnicas eficazes de edição de vídeo online para transformar filmagens brutas em conteúdo pronto para redes sociais. O vídeo deve adotar um estilo visual animado e energético com cortes rápidos e visuais envolventes, enfatizando a criação rápida de conteúdo utilizando a função de texto para vídeo do HeyGen a partir de um script e redimensionamento e exportação de proporções para várias plataformas, incluindo opções específicas de redimensionamento de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional de 1,5 minuto para profissionais de marketing, destacando a facilidade de criar conteúdo atraente com ferramentas avançadas de IA dentro de um editor online. Este vídeo deve apresentar uma estética moderna e elegante com transições envolventes e música de fundo, destacando os avatares de IA do HeyGen e diversos templates e cenas para criar campanhas de vídeo sem necessidade de experiência extensa em edição.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo instrucional de 2 minutos para treinadores corporativos e desenvolvedores de e-learning, demonstrando como editar vídeos de forma eficiente para documentação técnica ou módulos de treinamento usando princípios de armazenamento em nuvem. O vídeo deve ter um estilo visual claro e passo a passo, focando em interações na tela e uma narração calma e informativa gerada por IA, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para enriquecer o conteúdo e sua robusta geração de narração para uma narração consistente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Nossa Ferramenta de Vídeo Online Funciona

Crie, edite e compartilhe vídeos profissionais online facilmente com nossa ferramenta de vídeo intuitiva, projetada para eficiência e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie sua jornada de "edição de vídeo online" selecionando um template ou carregando sua mídia em uma linha do tempo em camadas.
2
Step 2
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com "geração de narração" profissional e "gere legendas" facilmente para maior acessibilidade.
3
Step 3
Aplique Toques Profissionais
Utilize poderosas "ferramentas de IA" para refinar seus visuais, como remover fundos, e "redimensionar vídeos" para qualquer plataforma com facilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação e "publique diretamente em plataformas sociais" para compartilhar instantaneamente seu conteúdo de alta qualidade com seu público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a edição avançada de vídeos online usando ferramentas de IA?

O HeyGen utiliza poderosas ferramentas de IA para transformar texto em vídeo, permitindo que os usuários criem conteúdo de vídeo sem esforço. Este editor de vídeo online fornece narrações profissionais e gera legendas, simplificando a produção de vídeos envolventes.

Posso realizar edição de vídeo abrangente online com o HeyGen?

Sim, o HeyGen é um editor de vídeo online robusto que permite editar vídeos com uma linha do tempo em camadas, realizar cortes, mesclagens e recortes. Você também pode redimensionar vídeos para várias plataformas e exportar suas criações de alta qualidade diretamente.

Quais recursos tornam o HeyGen uma ferramenta de vídeo online eficaz para mídias sociais?

O HeyGen é projetado para ajudar você a criar conteúdo pronto para redes sociais, permitindo redimensionar vídeos para diferentes proporções e publicar diretamente em plataformas sociais. Suas ferramentas de IA garantem que seus vídeos sejam otimizados para máximo engajamento em vários canais.

O HeyGen oferece templates e controles de branding para criação de vídeos profissionais?

Absolutamente, o HeyGen fornece uma ampla gama de templates para iniciar seus projetos de vídeo e inclui controles de branding para adicionar seu logotipo e cores preferidas. Isso o torna uma ferramenta de vídeo online ideal para criação de vídeos consistente e profissional.

