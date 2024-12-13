Sim, o criador de vídeos online da HeyGen é uma plataforma baseada em navegador projetada para funcionar perfeitamente em qualquer dispositivo, proporcionando máxima flexibilidade. Todos os seus projetos são armazenados com segurança na nuvem, permitindo edição e acesso sem esforço de qualquer lugar com conexão à internet. Isso garante uma interface consistente e fácil de usar em todas as plataformas.