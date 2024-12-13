Gerador de Vídeos de Treinamento Online: Crie Cursos Envolventes

Transforme seu L&D com vídeos de treinamento de alta qualidade, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo para criação rápida de conteúdo.

Crie um vídeo explicativo dinâmico de 1 minuto para equipes de L&D, mostrando como gerar vídeos de treinamento online profissionais de forma fácil. O estilo visual deve ser elegante e corporativo, com gráficos limpos e um avatar de IA confiante apresentando o conteúdo. O áudio será uma narração clara e profissional, enfatizando a eficiência obtida através do uso dos avatares de IA da HeyGen para otimizar a criação de conteúdo para módulos de treinamento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine criar um vídeo instrucional altamente envolvente de 90 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, demonstrando a simplicidade de produzir vídeos de treinamento eficazes para a integração de novos funcionários. A apresentação visual deve ser brilhante e amigável, com texto na tela destacando as etapas principais, complementado por uma narração animada e encorajadora. Este vídeo destacará o poder do recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar material escrito em experiências de aprendizado visual atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo conciso de 2 minutos, voltado para departamentos de treinamento corporativo e designers instrucionais, ilustrando a velocidade e qualidade alcançadas ao usar um gerador de vídeo de IA. O estilo visual será moderno e informativo, incorporando transições de cena dinâmicas e visualizações de dados para manter o interesse do espectador, acompanhado por uma narração autoritária e claramente articulada. Destaque as sofisticadas capacidades de geração de narração dentro da HeyGen, mostrando como vozes personalizadas podem aumentar o impacto profissional dos vídeos de treinamento corporativo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial envolvente de 45 segundos para educadores e administradores de LMS, focando em como modelos personalizáveis podem simplificar a criação de conteúdo diversificado para sistemas de gerenciamento de aprendizado. O estilo visual deve ser acessível e claro, demonstrando várias aplicações de modelos com sobreposições de texto fáceis de ler e uma narração calma e orientadora. Enfatize como o recurso robusto de legendas/captions da HeyGen garante acessibilidade e compreensão em diferentes ambientes de aprendizado para todos os participantes do treinamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento Online

Crie vídeos de treinamento profissionais de forma fácil em apenas quatro etapas simples, transformando seu conteúdo em experiências de aprendizado visual envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou escrevendo seu conteúdo de treinamento. A capacidade de `Texto-para-vídeo` da plataforma transformará suas palavras em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma variedade de `Avatares de IA` ou faça o upload do seu próprio para servir como seu apresentador na tela, tornando seu treinamento mais envolvente e relacionável.
3
Step 3
Aplique Elementos da Marca
Enriqueça seu vídeo gerando narrações profissionais de `IA` e personalizando-o com as cores, fontes e logotipo da sua marca para um visual consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus `vídeos de treinamento` de alta qualidade, completos com `Legendas/captions` opcionais, prontos para integração perfeita em seu sistema de gerenciamento de aprendizado ou plataforma de compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

.

Desmistifique conceitos intrincados, seja na área da saúde, campos técnicos ou outras áreas especializadas, tornando o aprendizado acessível e claro.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento técnico?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de IA, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos de treinamento profissionais com avatares de IA e narrações de IA, simplificando significativamente o processo de produção para equipes de L&D. Este gerador de texto-para-vídeo elimina a necessidade de ferramentas complexas de edição de vídeo.

A HeyGen pode personalizar avatares de IA para conteúdo de treinamento corporativo?

Sim, a HeyGen permite uma ampla personalização de avatares de IA para alinhar com a identidade da sua marca em vídeos de treinamento corporativo, oferecendo controles de branding como logotipos e cores. Você pode escolher de uma biblioteca diversificada de apresentadores ou até mesmo criar um avatar personalizado para garantir uma experiência visual consistente.

Qual é o processo do gerador de texto-para-vídeo da HeyGen para criar módulos de aprendizado?

O gerador de texto-para-vídeo da HeyGen permite que você simplesmente insira seu roteiro, e a IA o converterá em um vídeo dinâmico usando apresentadores virtuais e narrações. Esta capacidade robusta simplifica o desenvolvimento de vídeos de treinamento envolventes adequados para qualquer sistema de gerenciamento de aprendizado.

A HeyGen suporta gravação de tela para demonstrações técnicas?

Embora a HeyGen se concentre principalmente em conteúdo gerado por IA com avatares de IA e texto-para-vídeo, ela se integra perfeitamente com gravações de tela existentes ou mídia externa. Você pode facilmente fazer upload e combinar suas gravações de tela com as cenas geradas por IA da HeyGen para criar vídeos de treinamento abrangentes.

