criador de vídeos de visão geral de estudo online: Crie Cursos Envolventes

Produza facilmente vídeos explicativos cativantes para seus cursos online, aprimorando o aprendizado com geração de narração profissional.

575/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 45 segundos projetado para estudantes e apresentadores acadêmicos, ilustrando como resumir e apresentar rapidamente materiais de estudo chave. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e informativo, usando pop-ups de texto animado e legendas claras para enfatizar pontos cruciais, acompanhado por uma narração focada e encorajadora. Mostre como a capacidade de `Texto-para-vídeo a partir de roteiro` pode simplificar a criação de vídeos explicativos precisos para qualquer assunto.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um tutorial energético de 60 segundos para pequenas empresas e profissionais de marketing de conteúdo, mostrando o poder intuitivo de um criador de vídeos de IA para campanhas de marketing. O estilo visual deve ser moderno e elegante, utilizando uma variedade de modelos e cenas pré-desenhados da plataforma, transitando rapidamente entre clipes de mídia de estoque envolventes. O áudio deve ser música de fundo contemporânea com efeitos sonoros sutis, enfatizando a facilidade de uso sem narração explícita. Demonstre a versatilidade do recurso `Modelos e cenas` para produzir rapidamente vídeos de qualidade profissional.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo técnico detalhado de 2 minutos destinado a desenvolvedores e usuários avançados, explorando os fundamentos técnicos de um criador de vídeos de IA. A abordagem visual deve ser limpa e precisa, focando em capturas de tela que demonstrem a tecnologia sofisticada de IA em ação, como o `Texto-para-vídeo a partir de roteiro` processando eficientemente a entrada e como `Legendas` são geradas e editadas dinamicamente. O áudio deve apresentar uma narração calma e explicativa, fornecendo insights sobre as funcionalidades técnicas para a criação eficiente de visões gerais de estudo online.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Geral de Estudo Online

Transforme facilmente seus materiais de estudo em vídeos explicativos animados envolventes, completos com avatares de IA e narrações profissionais, projetados para cativar os alunos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece aproveitando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para estruturar seu conteúdo de forma eficaz. Isso ajuda a transformar seus materiais de estudo brutos em um roteiro polido.
2
Step 2
Selecione Seus Elementos Visuais
Aprimore sua visão geral selecionando um de nossos avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo. Isso traz um toque dinâmico e profissional ao seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Narração de Voz
Aprimore seu vídeo com narração profissional aproveitando nosso recurso de geração de narração usando conversão de texto em fala por IA. Isso garante uma experiência de áudio clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte Sua Visão Geral
Revise seu projeto finalizado, depois utilize nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção para baixar seu vídeo educacional cativante. Está pronto para ser compartilhado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais na Educação

.

Gere rapidamente clipes de vídeo cativantes a partir de visões gerais de estudo para promover cursos de forma eficaz e engajar alunos em plataformas de mídia social.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais usando IA?

O HeyGen capacita criadores de cursos online a produzir vídeos envolventes sem esforço. Nosso avançado criador de vídeos de IA converte seu roteiro em vídeos polidos com avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade, simplificando todo o processo de produção de materiais de estudo.

Posso personalizar facilmente meus vídeos animados com o HeyGen?

Com certeza, o HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar que torna a personalização simples. Você pode selecionar entre vários modelos, adicionar texto e legendas, incorporar mídia de estoque e aplicar controles de marca para garantir que seus vídeos explicativos se alinhem perfeitamente com seu estilo.

Quais recursos técnicos de IA estão disponíveis no HeyGen para vídeos de visão geral de estudo?

O HeyGen utiliza tecnologia de IA de ponta para aprimorar seus vídeos de visão geral de estudo online. Isso inclui robusta conversão de texto em fala para narrações naturais, geração automática de legendas e a capacidade de gerar vídeos diretamente do seu roteiro.

Com que rapidez o HeyGen pode me ajudar a produzir vídeos explicativos de alta qualidade?

O HeyGen acelera dramaticamente a produção de vídeos, permitindo que você crie vídeos envolventes em minutos, não horas. Com nosso poderoso criador de vídeos de IA e extensa biblioteca de modelos, você pode rapidamente transformar conceitos em conteúdo de nível profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo