Aumente as Vendas com Nosso Criador de Vídeos para Lojas Online

Produza vídeos de produtos profissionais para sua loja sem esforço e converta mais clientes com nosso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro.

Crie uma vitrine vibrante de 30 segundos de um criador de vídeos de produtos para pequenos empresários, demonstrando como eles podem facilmente criar conteúdo envolvente para as necessidades de vídeos de suas lojas online. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com música pop moderna, complementado por uma narração clara gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, destacando o processo simplificado de criação de vídeos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing, ilustrando o impacto dos avatares de IA em estratégias eficazes de marketing de vídeo para e-commerce. O estilo visual e de áudio deve ser elegante e envolvente, com música de fundo contemporânea e gráficos dinâmicos, enquanto utiliza os avatares de IA do HeyGen para apresentar informações chave, aprimoradas com legendas claras.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo demonstrativo de produto informativo de 60 segundos especificamente para criadores de conteúdo, revelando a eficiência de um criador de vídeos online para apresentar novos produtos. A estética deve ser limpa e precisa, impulsionada por uma faixa instrumental animada e a capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen para narrar as características do produto, demonstrando a facilidade de criar vídeos de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio de mídia social impactante de 15 segundos para donos de lojas de e-commerce ocupados, mostrando como um gerador de vídeo de IA pode rapidamente produzir conteúdo de marketing de vídeo para e-commerce envolvente. Este vídeo deve apresentar uma faixa de áudio rápida e em tendência e sobreposições de texto em negrito, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para criação rápida e visuais dinâmicos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Lojas Online

Crie rapidamente vídeos de produtos cativantes para sua loja online com ferramentas impulsionadas por IA, aumentando o engajamento e impulsionando as vendas.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Comece seu vídeo de produto sem esforço selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo prontos para uso, projetados para e-commerce.
2
Step 2
Carregue Mídia do Produto
Adicione de forma integrada suas imagens de produtos e clipes de vídeo da sua biblioteca de mídia para apresentar seus itens de forma eficaz em vídeos de demonstração de produtos.
3
Step 3
Gere Narração de IA
Aprimore seu vídeo com narrações profissionais usando nosso recurso avançado de Texto para Fala para explicar os benefícios do produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de alta qualidade e compartilhe-o facilmente em sua loja online, redes sociais e canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Depoimentos de Clientes

.

Transforme o feedback dos clientes em depoimentos em vídeo persuasivos para construir confiança e credibilidade para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de demonstração de produtos envolventes para minha loja online?

HeyGen, um avançado gerador de vídeos de IA, permite que você produza vídeos de demonstração de produtos atraentes usando Avatares de IA realistas e modelos de vídeo personalizáveis, perfeitos para aprimorar seu marketing de vídeo para e-commerce.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para edição de vídeo?

HeyGen oferece um abrangente criador de vídeos online com um editor de arrastar e soltar fácil de usar e uma ampla gama de modelos de vídeo, permitindo que você adicione facilmente animações, música e mais às suas criações.

O HeyGen pode aprimorar meu conteúdo de vídeo com recursos avançados?

Absolutamente. HeyGen integra recursos poderosos como Texto para Fala realista para narrações dinâmicas e a capacidade de remover fundos de vídeo, dando aos seus vídeos um visual polido e profissional para qualquer plataforma.

É fácil produzir vídeos de alta qualidade e compartilhá-los com o HeyGen?

Sim, o HeyGen suporta exportações em resolução 4K, garantindo que seu conteúdo fique deslumbrante. Uma vez criado, você pode facilmente compartilhar seus vídeos profissionalmente editados nas redes sociais e outras plataformas para maximizar seu alcance.

