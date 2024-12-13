Criador de Vídeos de Aulas Online: Crie Vídeos Educacionais Envolventes

Crie facilmente vídeos educacionais incríveis e interativos para alunos e professores usando avatares de IA para aumentar o engajamento e a compreensão.

Crie um vídeo explicativo vibrante de 60 segundos projetado para alunos do ensino fundamental, simplificando princípios científicos complexos. O estilo visual deve ser repleto de animações brilhantes e gráficos envolventes, acompanhado por uma narração clara e entusiasmada. Utilize os "Templates & scenes" do HeyGen para montar rapidamente sequências dinâmicas e visualmente atraentes que capturam a atenção e melhoram o aprendizado.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional profissional, mas acessível, de 45 segundos, direcionado a novos professores, orientando-os no processo de submissão digital da escola. Este vídeo deve apresentar um "avatar de IA" amigável que entregue os passos principais de forma clara, com uma estética visual limpa e áudio calmo e informativo. Isso ajuda a criar vídeos de treinamento eficazes sem a necessidade de gravar talentos ao vivo, garantindo uma entrega consistente para os professores.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo inspirador de 90 segundos de tour virtual pelo campus, direcionado a futuros alunos e seus pais. O vídeo precisa de um estilo visual cinematográfico de alta qualidade, destacando os pontos principais do campus, acompanhado por música instrumental edificante e uma narração envolvente. Utilizar o "Media library/stock support" do HeyGen pode complementar as filmagens no local com B-roll atraente, ajudando a criar um vídeo de marketing escolar imersivo que atrai novas matrículas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo educacional conciso de 30 segundos para explicar um conceito rápido em matemática para alunos que precisam de reforço visual e textual. O estilo deve ser direto e acessível, com animações de texto claras e uma narração simples e direta. Garanta que "Subtitles/captions" sejam exibidos de forma proeminente ao longo do vídeo para apoiar diversos alunos nessas lições baseadas em vídeo, melhorando a compreensão de todos os estudantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Aulas Online

Transforme sem esforço seu conteúdo educacional em lições em vídeo envolventes e impulsionadas por IA com uma plataforma projetada para professores e alunos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo o conteúdo da sua aula. Escreva ou cole seu roteiro e deixe o poderoso gerador de vídeos com IA da plataforma transformar seu texto na base para um vídeo educacional dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Personalize sua aula escolhendo um apresentador virtual. Integre um avatar de IA para entregar seu conteúdo, adicionando um elemento visual profissional e cativante para seu público.
3
Step 3
Aprimore Sua Aula
Aumente a compreensão e a acessibilidade para todos os alunos. Adicione facilmente textos animados e legendas geradas automaticamente, tornando seu conteúdo educacional claro e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação e prepare-a para distribuição. Utilize opções de exportação versáteis para baixar o vídeo em vários formatos, pronto para compartilhar com sua comunidade escolar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Assuntos Complexos com IA

.

Transforme conceitos intrincados em lições em vídeo claras, digeríveis e atraentes para melhorar a compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação de vídeos educacionais envolventes?

O HeyGen serve como um gerador de vídeos intuitivo com IA, capacitando educadores e alunos a criar vídeos educacionais cativantes com templates personalizáveis, avatares de IA e templates de vídeo ricos, tornando os materiais de aprendizagem dinâmicos e interativos.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para criar vídeos de aulas online rapidamente?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de aulas online com recursos como edição de arrastar e soltar, texto para fala com IA e uma biblioteca de mídia abrangente. Você pode facilmente adicionar visuais de aula, animações personalizadas e inserir emojis para criar vídeos incríveis sem precisar de conhecimento técnico.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos instrucionais profissionais para professores e escolas?

Absolutamente, o HeyGen é uma plataforma robusta de criação de vídeos ideal para professores e escolas. Ele permite a produção de vídeos instrucionais de alta qualidade usando avatares de IA, apresentações animadas e controles de branding para manter uma imagem profissional consistente em todas as aulas baseadas em vídeo.

Como o HeyGen utiliza IA para otimizar a produção de vídeos educacionais?

O HeyGen aproveita ferramentas com IA, como avatares de IA, texto para fala com IA e roteirista de IA para transformar texto em vídeo. Esta ferramenta de vídeo inteligente reduz drasticamente o tempo de criação de vídeos, permitindo que os educadores se concentrem no conteúdo enquanto o HeyGen cuida das animações gráficas e apresentações de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo