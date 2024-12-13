O HeyGen aproveita ferramentas com IA, como avatares de IA, texto para fala com IA e roteirista de IA para transformar texto em vídeo. Esta ferramenta de vídeo inteligente reduz drasticamente o tempo de criação de vídeos, permitindo que os educadores se concentrem no conteúdo enquanto o HeyGen cuida das animações gráficas e apresentações de vídeo.