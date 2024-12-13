Criador de Vídeos Educacionais Online: Crie Aulas Envolventes Rápido

Transforme suas aulas com visuais envolventes e narração clara usando avatares de IA para um conteúdo de aprendizado rápido e impactante.

443/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 30 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas entenderem rapidamente o básico de SEO. O estilo visual deve ser moderno e limpo, utilizando Modelos e cenas profissionais da biblioteca de mídia, complementado por Legendas na tela para destacar os principais pontos, garantindo que o conteúdo seja acessível e impactante para profissionais ocupados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de 60 segundos para a integração de novos funcionários ao software de gerenciamento de projetos interno da empresa. Este vídeo deve apresentar demonstrações visuais claras e passo a passo com uma narração calma e instrutiva, gerada via Texto-para-vídeo a partir do roteiro, juntamente com Legendas de apoio. O recurso de redimensionamento de proporção e exportação deve garantir que ele se adapte perfeitamente a várias plataformas internas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de marketing dinâmico de 15 segundos voltado para usuários de redes sociais para apresentar um novo produto ecológico. A estética visual deve ser rápida e visualmente marcante, aproveitando o amplo suporte da Biblioteca de mídia/estoque para clipes envolventes e uma breve aparição de um avatar de IA. Toda a narrativa, gerada a partir de um Texto-para-vídeo conciso do roteiro, deve ser projetada para capturar a atenção instantaneamente e gerar interesse.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Educacionais Online

Transforme facilmente seu conteúdo educacional em vídeos envolventes com ferramentas impulsionadas por IA, simplificando a criação do roteiro à aula compartilhável.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo educacional. Nossa plataforma usa "Texto-para-vídeo a partir do roteiro" para converter instantaneamente seu texto em cenas de vídeo, aproveitando a tecnologia de criador de vídeo com IA.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador e Voz
Selecione entre uma variedade de "avatares de IA" para narrar sua aula. Combine seu avatar escolhido com uma narração de som natural para dar vida ao seu material.
3
Step 3
Adicione Visuais e Acessibilidade
Utilize "Modelos e cenas" pré-desenhados para adicionar contexto visual ou carregue sua própria mídia. Gere automaticamente "Legendas" para melhorar a acessibilidade e reforçar o aprendizado do seu vídeo educacional online.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Aula
Uma vez que seu vídeo educacional esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos usando "Redimensionamento de proporção e exportações". Compartilhe seus vídeos de treinamento polidos com seus alunos ou sistema de gerenciamento de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Visualize Narrativas Históricas

.

Aproveite a narrativa de vídeo com IA para animar vividamente eventos históricos, tornando o aprendizado mais imersivo e memorável.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos educacionais envolventes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos educacionais cativantes usando avatares de IA e texto para fala realista. Nossa extensa biblioteca de modelos e cenas personalizáveis simplifica o processo de criação de vídeos, tornando-o acessível para qualquer educador.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para a produção de vídeos educacionais?

O HeyGen fornece uma rica biblioteca de mídia, incluindo fotos e vídeos de estoque, para aprimorar seu conteúdo educacional. Você também pode aproveitar os controles de marca para personalizar seus vídeos com logotipos e cores, garantindo uma aparência e sensação consistentes.

Posso personalizar vídeos educacionais animados usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite a total personalização de vídeos educacionais animados usando nossa interface intuitiva de arrastar e soltar e modelos versáteis. Isso capacita você a criar experiências de aprendizado únicas e impactantes adaptadas ao seu público.

O HeyGen oferece recursos para vídeos educacionais interativos ou gravação de tela?

O HeyGen foca principalmente na criação de vídeos impulsionados por avatares de IA e não suporta diretamente elementos interativos ou recursos de gravação de tela. Ele se destaca na geração de vídeos explicativos e de treinamento de alta qualidade a partir de textos e roteiros.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo