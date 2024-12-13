Sim, o HeyGen oferece uma rica biblioteca de mídia e suporta vários formatos de conteúdo, tornando-o ideal para criar vídeos de cursos online diversos. Você pode integrar mídia de estoque de forma fluida e realizar redimensionamento de proporção de aspecto para garantir que seu conteúdo esteja otimizado para qualquer plataforma, aprimorando seu processo de Criação de Conteúdo.