Gerador de Vídeos de Módulos de Curso Online: Crie Aulas Envolventes Rápido

Transforme módulos de e-learning em aulas em vídeo atraentes instantaneamente aproveitando nossos avatares de IA avançados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para treinadores corporativos que precisam converter roteiros em módulos de e-learning estruturados de forma eficiente, crie um vídeo informativo de 60 segundos. Esta produção limpa e de estilo corporativo empregará o recurso de Texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro e Legendas, garantindo que cada detalhe seja transmitido por meio de uma narração de IA profissional e texto na tela de fácil compreensão para profissionais de RH.
Prompt de Exemplo 2
Você é um empreendedor solo ou coach construindo uma plataforma de treinamento abrangente? Projete um vídeo dinâmico e inspirador de 30 segundos mostrando a rápida criação de uma introdução de módulo de curso online. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen e o amplo suporte de Biblioteca de mídia/estoque para alcançar um estilo visual conciso e energético, liderado por um avatar de IA confiante e música energética.
Prompt de Exemplo 3
Criadores de conteúdo e especialistas em assuntos que desejam expandir suas aulas em vídeo devem produzir um vídeo de IA moderno e elegante de 50 segundos. Esta demonstração de alta tecnologia ilustrará um fluxo de trabalho suave, utilizando a plataforma de vídeo de IA da HeyGen e o redimensionamento e exportação de proporção para entregar e distribuir profissionalmente conteúdo educacional em várias plataformas.


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Módulos de Curso Online

Transforme facilmente seu conteúdo de curso em módulos de vídeo envolventes para qualquer plataforma de treinamento ou LMS usando Avatares de IA e poderosas ferramentas de geração de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Inicie seu módulo de curso inserindo ou colando seu roteiro. O recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro de nossa plataforma converte eficientemente seu texto em um esboço de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma galeria diversificada de avatares de IA para ser o apresentador de seus módulos de e-learning. Esses avatares fornecem uma presença consistente e envolvente na tela.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA
Enriqueça seu conteúdo de vídeo com narrações de IA realistas. Personalize estilos vocais e emoções, garantindo que seu conteúdo educacional seja entregue com clareza e impacto.
4
Step 4
Exporte para Sua Plataforma
Finalize e exporte seus vídeos de treinamento profissionais. Gere em vários formatos de proporção para integração perfeita em seu LMS ou plataforma de treinamento preferida.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

Transforme assuntos intrincados em aulas em vídeo claras e digeríveis, tornando tópicos complexos acessíveis e melhorando a entrega geral de conteúdo educacional.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de aulas em vídeo envolventes e módulos de e-learning?

A HeyGen capacita os criadores a produzir facilmente aulas em vídeo envolventes e módulos de e-learning transformando roteiros em vídeos dinâmicos de IA. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de Gerador de Vídeo de IA, incluindo avatares de IA personalizáveis e narrações de IA, para simplificar a produção de seu conteúdo educacional.

Posso personalizar avatares de IA para meus vídeos de treinamento e conteúdo educacional?

Sim, a HeyGen permite uma personalização significativa dos avatares de IA para corresponder à sua marca e vídeos de treinamento específicos. Você pode personalizar características e incorporar elementos de sua marca, garantindo consistência em todo o seu conteúdo educacional.

Qual é o processo para transformar roteiros em vídeos profissionais de IA com a HeyGen?

Com o gerador de vídeo a partir de roteiro da HeyGen, você simplesmente insere seu texto, e nossa plataforma avançada de vídeo de IA gerará automaticamente um vídeo profissional. Isso inclui a sincronização de narrações de IA e avatares de IA animados com seu roteiro, tornando a criação de vídeos de IA de alta qualidade eficiente e direta.

Quais capacidades a HeyGen oferece para criar vídeos abrangentes de módulos de curso online?

A HeyGen funciona como um Gerador de Cursos de IA intuitivo, oferecendo capacidades robustas para criar vídeos de módulos de curso online. Nossa plataforma permite que você projete módulos de e-learning envolventes usando avatares de IA, cenas dinâmicas e narrações de IA precisas, servindo como uma ferramenta completa de autoria de cursos.

