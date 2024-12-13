Desenvolva um anúncio em vídeo cativante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, demonstrando o processo sem esforço de criar "anúncios em vídeo" profissionais. O estilo visual deve ser brilhante, dinâmico e apresentar texto envolvente na tela, acompanhado por uma trilha sonora moderna e animada. Destaque como o "criador de vídeos de anúncios online" utiliza "modelos e cenas" para simplificar todo o fluxo de produção, permitindo que os usuários lancem campanhas rapidamente.

Gerar Vídeo