Transforme seu processo de integração com vídeos de treinamento fáceis de criar, aproveitando o Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para máxima eficiência.

Imagine um vídeo de 1 minuto projetado para novos funcionários, focando em um criador de vídeos de fluxo de trabalho de integração complexo. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma narração de IA autoritativa, mas amigável, fornecendo instruções passo a passo. Este vídeo técnico utiliza avatares de IA para guiar os usuários, demonstrando as capacidades de automação da ferramenta.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional impactante de 90 segundos para equipes de sucesso do cliente explicarem um novo recurso do produto aos clientes, garantindo suporte multilíngue. O estilo visual deve ser envolvente e claro, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar conteúdo rapidamente, complementado por legendas precisas para melhorar a acessibilidade e compreensão para um público global.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos especificamente para equipes técnicas que necessitam de atualizações rápidas de documentação em vídeo. A estética visual deve ser moderna e direta, mostrando rapidamente a capacidade de um gerador de vídeo de IA de criar atualizações concisas usando Modelos e cenas pré-desenhados e incorporando visuais relevantes de uma biblioteca de mídia/estoque robusta para explicar novos processos de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Visualize um módulo de treinamento dinâmico de 2 minutos para equipes remotas, cobrindo políticas essenciais da empresa com foco em escalabilidade. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e consistente com as diretrizes da marca, utilizando redimensionamento de proporção e exportações para garantir visualização ideal em várias plataformas, com um avatar de IA apresentando as informações para manter o engajamento e fornecer vídeos de treinamento uniformes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Fluxo de Trabalho de Integração

Simplifique a integração de novos funcionários e clientes com vídeos profissionais e envolventes criados sem esforço usando IA, garantindo uma experiência consistente e escalável.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece digitando ou colando seu conteúdo diretamente na plataforma. Aproveite nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente cenas de vídeo a partir do seu texto, criando vídeos de integração envolventes sem esforço.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Cenas
Aumente o apelo visual e o engajamento do seu vídeo escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca, dando vida ao seu roteiro com apresentadores realistas.
3
Step 3
Personalize Elementos de Marca e Voz
Personalize seu vídeo de integração integrando seus ativos de marca exclusivos com nosso recurso de integração de kit de marca, garantindo consistência. Aumente ainda mais o engajamento gerando narrações com som natural com nosso recurso avançado de geração de voz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o facilmente em várias opções de redimensionamento e exportação de proporção adequadas para diferentes plataformas. Integre perfeitamente seu vídeo de integração concluído em seu LMS existente ou compartilhe-o diretamente com seus novos contratados para atualizações instantâneas.

Casos de Uso

Destacar o Sucesso da Jornada do Cliente

Produza vídeos de IA envolventes para mostrar jornadas de clientes bem-sucedidas, motivando novos usuários e reforçando o valor do produto durante a integração.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos usando tecnologia avançada de IA?

A HeyGen utiliza poderosa IA para transformar texto em vídeo, automatizando todo o processo de produção. Os usuários podem gerar vídeos de qualidade profissional com avatares de IA realistas e narrações naturais de IA diretamente de um roteiro, simplificando significativamente a criação de conteúdo como um gerador de vídeo de IA.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalização detalhada de vídeos?

A HeyGen oferece robustas capacidades de edição, permitindo que os usuários personalizem vídeos com integração de kit de marca, diversos modelos de vídeo e uma rica biblioteca de mídia. Nosso Editor intuitivo garante controle preciso sobre cada elemento, desde efeitos especiais até branding.

A HeyGen pode suportar produção de vídeos multilíngues e geração de legendas para audiências globais?

Absolutamente. A HeyGen suporta amplas capacidades multilíngues e geração automática de legendas, permitindo que as empresas localizem conteúdo de integração e outros vídeos para diversas audiências globais de forma eficiente. Isso garante maior alcance e acessibilidade para todos os seus vídeos de treinamento.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar documentação em vídeo passo a passo?

A HeyGen se integra perfeitamente a vários fluxos de trabalho, aprimorando a documentação em vídeo por meio de recursos como gravação de tela inteligente via extensão de navegador ou aplicativo de desktop. Suas capacidades de automação, incluindo Captura Mágica e Compartilhamento Inteligente, garantem que a criação e distribuição de vídeos instrucionais seja altamente eficiente.

