A HeyGen se integra perfeitamente a vários fluxos de trabalho, aprimorando a documentação em vídeo por meio de recursos como gravação de tela inteligente via extensão de navegador ou aplicativo de desktop. Suas capacidades de automação, incluindo Captura Mágica e Compartilhamento Inteligente, garantem que a criação e distribuição de vídeos instrucionais seja altamente eficiente.