Gerador de Vídeos de Fluxo de Trabalho de Integração Aumenta a Eficiência do Treinamento
Crie vídeos de integração envolventes sem esforço usando avatares de IA para automatizar o treinamento de suas equipes de RH.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para equipes de RH que buscam otimizar seus processos, desenvolva um vídeo de treinamento de integração de 60 segundos que utilize apresentadores de IA para transmitir informações cruciais. Este vídeo deve manter um estilo visual e de áudio limpo, corporativo e informativo, usando a geração de Narração da HeyGen para criar um tom autoritário, mas acolhedor, para todos os novos contratados.
Crie um vídeo conciso de 30 segundos demonstrando um 'guia de como fazer' interno crítico para funcionários existentes que precisam de atualizações rápidas, focando em uma apresentação visual dinâmica e passo a passo com texto animado. Garanta a fácil atualização das informações utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e adicionando Legendas para acessibilidade, complementadas por uma narração concisa e útil.
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 50 segundos especificamente para novos clientes internacionais, enfatizando a localização. O vídeo deve ter um estilo visual culturalmente sensível, polido e globalmente acessível, utilizando o recurso de Legendas da HeyGen para suporte multilíngue e redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para se adequar a várias plataformas, mantendo um tom caloroso e informativo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento na Integração.
Utilize IA para criar vídeos de integração envolventes que capturam a atenção e melhoram significativamente a retenção de novos contratados.
Escale Programas de Integração Globais.
Produza eficientemente um grande volume de vídeos de treinamento de integração para alcançar e educar efetivamente uma força de trabalho global e diversificada.
Perguntas Frequentes
O que torna a HeyGen um criador de vídeos de integração ideal?
A HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de integração envolventes sem esforço usando sua plataforma intuitiva de criação de vídeos com IA. Com modelos de vídeo personalizáveis e uma poderosa funcionalidade de texto para vídeo, você pode gerar rapidamente visuais profissionais e impressionantes que proporcionam uma experiência de vídeo envolvente para novos contratados e são fáceis de atualizar.
A HeyGen pode ajudar a personalizar experiências de integração com avatares de IA?
Com certeza! A HeyGen permite que você crie conteúdo de vídeo dinâmico com avatares de IA realistas e narrações personalizadas, aprimorando a personalização para vídeos de integração de funcionários. Esses vídeos impulsionados por IA oferecem vídeos de boas-vindas envolventes que fazem os novos contratados se sentirem conectados desde o primeiro dia.
Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento transformando texto em vídeos profissionais gerados por IA, perfeitos para guias de como fazer e SOPs. As equipes de RH podem automatizar o treinamento de integração de forma eficiente, garantindo fácil atualização do conteúdo à medida que os processos evoluem, sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.
Como a HeyGen pode apoiar a localização de conteúdo de integração?
A HeyGen ajuda a apoiar forças de trabalho globais oferecendo recursos robustos para traduzir vídeos, tornando a localização de conteúdo de integração simples. Você pode apresentar informações com apresentadores de IA em vários idiomas, garantindo que todos os funcionários recebam vídeos instrutivos claros e culturalmente relevantes, independentemente de sua localização.