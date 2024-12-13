Gerador de Vídeos de Fluxo de Trabalho de Integração Aumenta a Eficiência do Treinamento

Crie vídeos de integração envolventes sem esforço usando avatares de IA para automatizar o treinamento de suas equipes de RH.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes de RH que buscam otimizar seus processos, desenvolva um vídeo de treinamento de integração de 60 segundos que utilize apresentadores de IA para transmitir informações cruciais. Este vídeo deve manter um estilo visual e de áudio limpo, corporativo e informativo, usando a geração de Narração da HeyGen para criar um tom autoritário, mas acolhedor, para todos os novos contratados.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de 30 segundos demonstrando um 'guia de como fazer' interno crítico para funcionários existentes que precisam de atualizações rápidas, focando em uma apresentação visual dinâmica e passo a passo com texto animado. Garanta a fácil atualização das informações utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e adicionando Legendas para acessibilidade, complementadas por uma narração concisa e útil.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 50 segundos especificamente para novos clientes internacionais, enfatizando a localização. O vídeo deve ter um estilo visual culturalmente sensível, polido e globalmente acessível, utilizando o recurso de Legendas da HeyGen para suporte multilíngue e redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para se adequar a várias plataformas, mantendo um tom caloroso e informativo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Fluxo de Trabalho de Integração

Otimize o treinamento de novos contratados e aumente o engajamento com vídeos de integração impulsionados por IA, tornando informações complexas claras e acessíveis para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo
Comece inserindo seu roteiro de integração ou convertendo materiais existentes, como PDFs e slides, em vídeo. Aproveite a funcionalidade de texto para vídeo da plataforma para gerar instantaneamente rascunhos iniciais para seus vídeos de integração.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Personalize seu vídeo selecionando a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais ou adicionando avatares de IA realistas. Personalize sua aparência e voz para corresponder à sua marca e criar uma experiência consistente.
3
Step 3
Aprimore e Localize
Refine sua mensagem com narrações profissionais ou vozes geradas por IA. Adicione facilmente legendas e traduza seu conteúdo para vários idiomas, garantindo que seus esforços de localização alcancem uma força de trabalho global.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos gerados por IA e exporte-os em vários formatos adequados para seu LMS ou plataformas internas. Isso permite que você automatize o treinamento de integração e forneça experiências dinâmicas e envolventes para cada novo funcionário.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Fluxos de Trabalho Complexos

Transforme procedimentos de fluxo de trabalho intrincados e conceitos técnicos em vídeos instrutivos gerados por IA claros e fáceis de entender para um aprendizado sem complicações.

Perguntas Frequentes

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de integração ideal?

A HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de integração envolventes sem esforço usando sua plataforma intuitiva de criação de vídeos com IA. Com modelos de vídeo personalizáveis e uma poderosa funcionalidade de texto para vídeo, você pode gerar rapidamente visuais profissionais e impressionantes que proporcionam uma experiência de vídeo envolvente para novos contratados e são fáceis de atualizar.

A HeyGen pode ajudar a personalizar experiências de integração com avatares de IA?

Com certeza! A HeyGen permite que você crie conteúdo de vídeo dinâmico com avatares de IA realistas e narrações personalizadas, aprimorando a personalização para vídeos de integração de funcionários. Esses vídeos impulsionados por IA oferecem vídeos de boas-vindas envolventes que fazem os novos contratados se sentirem conectados desde o primeiro dia.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento transformando texto em vídeos profissionais gerados por IA, perfeitos para guias de como fazer e SOPs. As equipes de RH podem automatizar o treinamento de integração de forma eficiente, garantindo fácil atualização do conteúdo à medida que os processos evoluem, sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

Como a HeyGen pode apoiar a localização de conteúdo de integração?

A HeyGen ajuda a apoiar forças de trabalho globais oferecendo recursos robustos para traduzir vídeos, tornando a localização de conteúdo de integração simples. Você pode apresentar informações com apresentadores de IA em vários idiomas, garantindo que todos os funcionários recebam vídeos instrutivos claros e culturalmente relevantes, independentemente de sua localização.

