A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento transformando texto em vídeos profissionais gerados por IA, perfeitos para guias de como fazer e SOPs. As equipes de RH podem automatizar o treinamento de integração de forma eficiente, garantindo fácil atualização do conteúdo à medida que os processos evoluem, sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.