Ferramenta de Vídeo de Integração: Otimize o Treinamento de Funcionários
Crie vídeos de integração de funcionários envolventes de forma eficiente usando o texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para um treinamento digital sem complicações.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de sessão de treinamento interativa de 60 segundos para membros de equipe remotos aprendendo novo software, com um estilo visual profissional e limpo, gráficos explicativos nítidos e uma narração calma e clara. Este vídeo gerado por IA utilizará o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para dividir informações complexas em segmentos digeríveis, complementados por legendas para acessibilidade.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de introdução à ferramenta de integração para equipes de marketing e RH, destacando recursos principais em um estilo visual corporativo, mas envolvente, com música de fundo energética. Este vídeo personalizável, perfeito para anúncios rápidos ou conteúdo de marca, deve utilizar os Modelos & cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para criação rápida e apelo visual.
Desenvolva uma narrativa inspiradora de 50 segundos de Integração de Funcionários para potenciais novos contratados, empregando um estilo visual caloroso e convidativo e música de fundo sutil e edificante, contando uma história através de um avatar de IA. Este vídeo, destinado a transmitir a cultura e os valores da empresa, se beneficiará do redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para implantação perfeita em várias plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Módulos de Integração Abrangentes.
Gere rapidamente vídeos extensivos de integração de funcionários e cursos de treinamento para educar novos contratados de forma eficiente em várias localidades.
Aprimore o Treinamento e o Engajamento dos Funcionários.
Utilize vídeo gerado por IA para criar sessões de treinamento interativas que aumentam significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento dos novos contratados.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração envolventes?
A HeyGen é uma ferramenta intuitiva de vídeo de integração que utiliza IA para transformar roteiros em vídeos dinâmicos gerados por IA. Isso permite a produção eficiente de conteúdo profissional de Integração de Funcionários sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.
A HeyGen pode personalizar vídeos de integração com branding único e personagens animados?
Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma variedade de modelos de vídeo e controles de branding para logotipos e cores. Você também pode incorporar avatares de IA realistas, aprimorando sessões de treinamento interativas com personagens animados únicos para uma Integração de Funcionários personalizada.
Quais ativos criativos a HeyGen fornece para acelerar a produção de vídeos de integração?
A HeyGen fornece uma rica biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis e cenas, capacitando os usuários a produzir rapidamente vídeos de alta qualidade gerados por IA para Integração de Funcionários. Isso aumenta significativamente a eficiência de tempo e custo na criação de conteúdo envolvente.
A HeyGen oferece suporte a recursos de acessibilidade para vídeos de Integração de Funcionários?
A HeyGen melhora a acessibilidade para conteúdo de Integração de Funcionários ao fornecer legendas automáticas e geração de narração de alta qualidade. Esses recursos garantem que seus vídeos gerados por IA sejam inclusivos e profissionais para todos os funcionários.