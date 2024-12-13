Ferramenta de Vídeo de Integração: Otimize o Treinamento de Funcionários

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes de forma eficiente usando o texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para um treinamento digital sem complicações.

391/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de sessão de treinamento interativa de 60 segundos para membros de equipe remotos aprendendo novo software, com um estilo visual profissional e limpo, gráficos explicativos nítidos e uma narração calma e clara. Este vídeo gerado por IA utilizará o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para dividir informações complexas em segmentos digeríveis, complementados por legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de introdução à ferramenta de integração para equipes de marketing e RH, destacando recursos principais em um estilo visual corporativo, mas envolvente, com música de fundo energética. Este vídeo personalizável, perfeito para anúncios rápidos ou conteúdo de marca, deve utilizar os Modelos & cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para criação rápida e apelo visual.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma narrativa inspiradora de 50 segundos de Integração de Funcionários para potenciais novos contratados, empregando um estilo visual caloroso e convidativo e música de fundo sutil e edificante, contando uma história através de um avatar de IA. Este vídeo, destinado a transmitir a cultura e os valores da empresa, se beneficiará do redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para implantação perfeita em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Ferramenta de Vídeo de Integração

Capacite seus novos contratados desde o primeiro dia com vídeos de integração envolventes e precisos, otimizando sua jornada e aumentando a produtividade sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Integração
Comece seu vídeo de integração escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados. Personalize facilmente as cenas para se adequar à marca e mensagem da sua empresa, tornando seu conteúdo único.
2
Step 2
Gere Narração com IA
Enriqueça seu vídeo com narração gerada por IA. Selecione um avatar de IA para apresentar seu conteúdo ou insira seu roteiro para geração de narração com som natural, garantindo uma experiência consistente e envolvente para novos contratados com um vídeo gerado por IA.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Refine seu vídeo de integração aplicando as cores e o logotipo da sua marca usando os controles de branding. Adicione legendas para melhorar a acessibilidade e reforçar mensagens-chave, tornando o conteúdo mais personalizável para todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo digital de integração de funcionários no formato de proporção desejado. Compartilhe-o em suas plataformas internas para garantir que seus novos funcionários possam acessar informações vitais de forma contínua.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Cultura Envolventes

.

Produza vídeos inspiradores com tecnologia de IA para dar as boas-vindas calorosamente aos novos funcionários e comunicar efetivamente a cultura e os valores da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração envolventes?

A HeyGen é uma ferramenta intuitiva de vídeo de integração que utiliza IA para transformar roteiros em vídeos dinâmicos gerados por IA. Isso permite a produção eficiente de conteúdo profissional de Integração de Funcionários sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

A HeyGen pode personalizar vídeos de integração com branding único e personagens animados?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma variedade de modelos de vídeo e controles de branding para logotipos e cores. Você também pode incorporar avatares de IA realistas, aprimorando sessões de treinamento interativas com personagens animados únicos para uma Integração de Funcionários personalizada.

Quais ativos criativos a HeyGen fornece para acelerar a produção de vídeos de integração?

A HeyGen fornece uma rica biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis e cenas, capacitando os usuários a produzir rapidamente vídeos de alta qualidade gerados por IA para Integração de Funcionários. Isso aumenta significativamente a eficiência de tempo e custo na criação de conteúdo envolvente.

A HeyGen oferece suporte a recursos de acessibilidade para vídeos de Integração de Funcionários?

A HeyGen melhora a acessibilidade para conteúdo de Integração de Funcionários ao fornecer legendas automáticas e geração de narração de alta qualidade. Esses recursos garantem que seus vídeos gerados por IA sejam inclusivos e profissionais para todos os funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo