Criador de Vídeos de Integração: Simplifique o Treinamento de Novos Funcionários

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes instantaneamente com o 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen, aproveitando a automação com AI para um treinamento sem complicações.

Crie um vídeo conciso de 90 segundos demonstrando como uma ferramenta online de criação de vídeos de integração com AI simplifica a criação de conteúdos introdutórios envolventes. Este vídeo, direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de RH, deve apresentar um estilo visual limpo e profissional com uma narração envolvente e confiante em AI, destacando especificamente as capacidades de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' e 'Geração de narração' avançada para mostrar a geração automatizada de vídeos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um clipe dinâmico de 60 segundos mostrando o poder dos modelos personalizáveis para criar experiências de integração de funcionários impactantes. Projetado para treinadores corporativos e profissionais de marketing, o vídeo requer um estilo visual e de áudio moderno e animado, enfatizando a versatilidade de 'Modelos e cenas' e o robusto 'Suporte a biblioteca de mídia/estoque' para personalização completa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial informativo de 2 minutos que explique recursos complexos de software, aproveitando um avatar AI para instruções claras. Destinado a desenvolvedores de software e equipes de suporte técnico, este vídeo deve manter um estilo visual articulado e preciso com uma voz AI autoritária, demonstrando os 'Avatares AI' da HeyGen para apresentação, a precisa 'Geração de narração' e 'Legendas/legendas automáticas' para melhorar o aprendizado em vídeos tutoriais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional rápido de 30 segundos ilustrando a eficiência de um criador de vídeos de integração para anúncios ou atualizações rápidas. Este vídeo inspirador e de ritmo acelerado, ideal para líderes de equipe ocupados e especialistas em comunicação, deve utilizar áudio energético e visuais diretos, enfatizando 'Redimensionamento de proporção e exportações' e rápido 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para destacar a automação com AI.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração

Crie vídeos de integração envolventes e profissionais que cativam novos funcionários e simplificam seu processo de treinamento com nossa plataforma intuitiva de AI.

1
Step 1
Crie Sua Base
Comece selecionando entre nossos diversos Modelos e cenas ou gerando conteúdo diretamente de um roteiro. Estabeleça rapidamente a estrutura do seu vídeo através de recursos de geração automatizada de vídeos.
2
Step 2
Adicione Seu Toque Único
Enriqueça seu vídeo com um avatar AI envolvente para apresentar sua mensagem. Integre as cores e o logotipo da sua marca usando controles de branding para personalização completa.
3
Step 3
Gere Narração Envolvente
Transforme seu roteiro em narrações AI com som natural usando nossa avançada Geração de narração. Adicione facilmente legendas e legendas para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Finalize seus vídeos de integração de alta qualidade e otimize-os para várias plataformas usando Redimensionamento de proporção e exportações. Compartilhe seu conteúdo polido de forma eficaz.

Casos de Uso

Simplifique a Integração de Clientes

Desenvolva vídeos AI atraentes para guiar novos clientes na adoção de produtos e destacar histórias de sucesso, garantindo uma jornada de integração suave e eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen automatiza a criação de vídeos de integração envolventes?

A HeyGen atua como uma ferramenta online avançada de criação de vídeos de integração com AI, aproveitando a geração automatizada de vídeos para simplificar a criação de conteúdo. Os usuários podem criar vídeos de integração dinâmicos a partir de roteiros usando avatares AI e tecnologia integrada de texto para fala.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para branding em vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen oferece recursos de personalização completa para vídeos de integração de funcionários, permitindo que você mantenha uma forte consistência de marca. Você pode utilizar modelos personalizáveis, incorporar o logotipo e as cores específicas da sua marca e ajustar vários elementos para alinhar perfeitamente com a identidade da sua empresa.

A HeyGen pode suportar diversas necessidades de conteúdo, como gravação de tela e narrações AI para vídeos tutoriais?

Sim, a HeyGen é uma ferramenta abrangente de criação de vídeos que suporta diversos conteúdos, incluindo gravação de tela para vídeos tutoriais detalhados. Você pode aprimorar seus vídeos com narrações AI de alta qualidade e capacidades de texto para fala, garantindo comunicação clara com legendas e legendas automáticas geradas.

A HeyGen oferece recursos para pós-produção e exportação eficiente de vídeos?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos oferecendo recursos robustos de pós-produção dentro de seu editor de vídeo intuitivo. Ela suporta redimensionamento de proporção e oferece várias opções de exportação, garantindo que seu conteúdo de qualidade profissional esteja pronto para qualquer plataforma.

