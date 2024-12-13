Gerador de Vídeos de Onboarding: Crie Jornadas de Usuário Envolventes

Transforme o onboarding de novos usuários com vídeos profissionais e envolventes. Utilize o Texto-para-vídeo da HeyGen para criação de conteúdo sem esforço.

Crie um vídeo de 1 minuto para onboarding de gerentes de produto técnico, apresentando novos usuários a um recurso de software complexo. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e profissional, com uma narração autoritativa e clara gerada por IA, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar documentação em uma experiência envolvente. Este conteúdo serve como um gerador de vídeos de onboarding de alta qualidade para uma integração de usuário sem complicações.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para desenvolvedores de software, explicando uma nova integração de API, exibindo gravações detalhadas de tela intercaladas com gráficos animados, acompanhados por uma narração precisa e legendas claras. Este vídeo utilizará as Legendas/captions da HeyGen e seu suporte de Biblioteca de mídia/estoque para proporcionar uma experiência de aprendizado altamente personalizada, facilitando a colaboração perfeita entre equipes técnicas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um guia rápido de 45 segundos direcionado a funcionários não técnicos que precisam entender uma nova ferramenta interna, caracterizado por visuais animados e envolventes e um avatar de IA amigável e encorajador. Este projeto integrará os Avatares de IA da HeyGen e seus Modelos & cenas para demonstrar que não são necessárias habilidades para produzir conteúdo eficaz, simplificando a curva de aprendizado para todos os funcionários.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um guia técnico abrangente de 2 minutos para clientes empresariais padronizando sua documentação em vídeo, empregando uma estética corporativa polida com entrega de informações claras e concisas, utilizando diversos ativos de mídia. O vídeo deve destacar o redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen e sua robusta geração de narração para produzir vídeos de exportação profissionais, agilizando o processo de criação de documentação em vídeo impactante.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Onboarding

Crie rapidamente vídeos de onboarding profissionais para novos usuários com nosso gerador impulsionado por IA, apresentando modelos personalizáveis, avatares e ferramentas de edição sem complicações.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha a partir de uma rica biblioteca de modelos ou use scripts gerados automaticamente por IA para começar rapidamente a criar seu vídeo de onboarding.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo de Onboarding
Personalize seu vídeo adicionando personagens de Avatar de IA, branding da empresa e gráficos relevantes para transmitir sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas
Aumente o engajamento com narração gerada por IA de som natural e legendas geradas automaticamente, garantindo que sua mensagem seja clara e acessível.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Renderize e exporte vídeos em vários formatos e resoluções, prontos para compartilhar com seus novos usuários em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Experiências de Boas-Vindas Envolventes

Entregue mensagens de boas-vindas inspiradoras e visões gerais culturais, causando uma forte primeira impressão para novos membros da equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA usando ferramentas avançadas?

A HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos com IA usando um motor impulsionado por IA que converte texto em vídeo, permitindo que você crie conteúdo dinâmico com Avatares de IA. Nossa plataforma inclui ferramentas de edição poderosas e scripts gerados automaticamente por IA para produzir vídeos de alta qualidade sem esforço.

Quais opções de personalização e exportação estão disponíveis para vídeos da HeyGen?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização completa, permitindo que você integre gráficos e animações únicas usando vários modelos. Você pode facilmente exportar vídeos no formato de arquivo MP4 e até mesmo utilizar recursos avançados como Removedor de fundo de vídeo e redimensionamento de proporção para diversas plataformas.

A HeyGen pode gerar narrações e scripts realistas com IA para meu conteúdo?

Absolutamente, a HeyGen fornece capacidades sofisticadas de narração gerada por IA que soam incrivelmente naturais, complementando seus Avatares de IA e cabeças falantes. Com nossos scripts gerados automaticamente por IA, você pode rapidamente produzir narrativas envolventes a partir de prompts de texto simples, acelerando a criação de conteúdo.

A HeyGen suporta colaboração perfeita para projetos de vídeo?

Sim, a HeyGen é projetada para colaboração perfeita, permitindo que equipes trabalhem juntas de forma eficiente em projetos de vídeo. Nossos recursos de Compartilhamento inteligente garantem distribuição fácil, tornando simples compartilhar conteúdo de vídeo em toda a sua organização ou com partes interessadas externas.

