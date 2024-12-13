Desbloqueie o Sucesso com Nossa Academia de Vídeos de Integração

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo e claro de 60 segundos para gerentes de RH e L&D, mostrando como simplificar todo o processo de integração, especialmente para cenários de integração remota. O estilo visual deve ser profissional com gráficos animados modernos, utilizando os extensos Modelos & cenas da HeyGen e convertendo texto conciso em vídeo a partir de roteiro para uma mensagem consistente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional dinâmico de 30 segundos projetado para líderes de equipe, ilustrando como eles podem produzir facilmente vídeos de integração de funcionários impactantes usando modelos de vídeo pré-construídos. Este vídeo animado e limpo deve apresentar mudanças rápidas de cena, texto claro na tela e legendas essenciais para acessibilidade, enfatizando a rapidez e facilidade de criação.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo visualmente rico e instrutivo de 50 segundos para treinadores internos, demonstrando as melhores práticas para construir um programa de treinamento em vídeo eficaz, destacando vários exemplos de vídeos de integração. O vídeo deve empregar um estilo visual profissional e dinâmico com visuais atraentes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, mostrando como avatares de IA podem transmitir informações complexas de forma envolvente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Academia de Vídeos de Integração

Simplifique a integração de seus funcionários com uma academia de vídeos profissional, aproveitando a IA para criar treinamentos envolventes e consistentes para cada novo contratado.

1
Step 1
Crie Seu Currículo com Modelos de Vídeo
Comece delineando seu "processo de integração" e selecionando entre uma variedade de "Modelos & cenas" para estruturar efetivamente o conteúdo de vídeo da sua academia.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Roteirize Seu Conteúdo
Aprimore seus "Vídeos de Integração de Funcionários" escolhendo entre diversos "avatares de IA" para incorporar seu conteúdo, tornando a entrega de informações envolvente e consistente.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Garanta a consistência da marca em seus "vídeos de treinamento" utilizando "Controles de branding (logo, cores)" para personalizar cada vídeo de acordo com a estética da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Programa de Treinamento em Vídeo
Finalize todo o seu "programa de treinamento em vídeo" e prepare-o para distribuição usando "Redimensionamento de proporção & exportações" para garantir compatibilidade em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Rapidamente Conteúdo de Integração Diversificado

.

Produza vídeos de boas-vindas envolventes, explicações rápidas e tutoriais de processos em minutos com a criação de vídeos de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen transforma seus vídeos de integração de funcionários permitindo que você crie conteúdo envolvente com avatares de IA realistas a partir de texto simples, oferecendo um processo de integração simplificado. Nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo oferece um ponto de partida para seus vídeos de boas-vindas e de treinamento para novos contratados.

A HeyGen pode ajudar a construir um programa de treinamento em vídeo abrangente ou uma academia de vídeos de integração?

Sim, a HeyGen é ideal para desenvolver um programa de treinamento em vídeo abrangente ou uma academia de vídeos de integração completa. Você pode facilmente criar um currículo estruturado com branding consistente usando nosso criador de vídeos de IA, facilitando a integração remota eficaz para novos contratados.

Quais recursos a HeyGen oferece para a criação eficiente de conteúdo de vídeo de integração?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos para integração oferecendo uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e a capacidade de gerar vídeos a partir de texto com avatares de IA. Você também pode aplicar controles de branding, gerar narrações e adicionar legendas para vídeos de treinamento acessíveis e profissionais.

Como a HeyGen apoia a integração remota e iniciativas de treinamento escaláveis?

A HeyGen auxilia significativamente na integração remota, fornecendo um método acessível e consistente para entregar vídeos de treinamento e boas-vindas a novos contratados, independentemente de sua localização. Nossa plataforma capacita as organizações a escalar seu processo de integração de forma eficiente, sem a necessidade de recursos extensivos de produção de vídeo.

