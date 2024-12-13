Desbloqueie o Sucesso com Nossa Academia de Vídeos de Integração
Transforme seu processo de integração com vídeos envolventes para funcionários. Aproveite avatares de IA para criar programas de treinamento atraentes para cada novo contratado.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo informativo e claro de 60 segundos para gerentes de RH e L&D, mostrando como simplificar todo o processo de integração, especialmente para cenários de integração remota. O estilo visual deve ser profissional com gráficos animados modernos, utilizando os extensos Modelos & cenas da HeyGen e convertendo texto conciso em vídeo a partir de roteiro para uma mensagem consistente.
Crie um vídeo instrucional dinâmico de 30 segundos projetado para líderes de equipe, ilustrando como eles podem produzir facilmente vídeos de integração de funcionários impactantes usando modelos de vídeo pré-construídos. Este vídeo animado e limpo deve apresentar mudanças rápidas de cena, texto claro na tela e legendas essenciais para acessibilidade, enfatizando a rapidez e facilidade de criação.
Produza um vídeo visualmente rico e instrutivo de 50 segundos para treinadores internos, demonstrando as melhores práticas para construir um programa de treinamento em vídeo eficaz, destacando vários exemplos de vídeos de integração. O vídeo deve empregar um estilo visual profissional e dinâmico com visuais atraentes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, mostrando como avatares de IA podem transmitir informações complexas de forma envolvente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escale Sua Academia de Vídeos de Integração.
Produza rapidamente programas de treinamento em vídeo abrangentes e vídeos de integração para alcançar todos os novos contratados de forma eficiente.
Aumente o Engajamento em Vídeos de Integração.
Aproveite avatares de IA e conteúdo dinâmico para criar vídeos de integração de funcionários cativantes que melhoram a retenção de aprendizado.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de integração de funcionários?
A HeyGen transforma seus vídeos de integração de funcionários permitindo que você crie conteúdo envolvente com avatares de IA realistas a partir de texto simples, oferecendo um processo de integração simplificado. Nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo oferece um ponto de partida para seus vídeos de boas-vindas e de treinamento para novos contratados.
A HeyGen pode ajudar a construir um programa de treinamento em vídeo abrangente ou uma academia de vídeos de integração?
Sim, a HeyGen é ideal para desenvolver um programa de treinamento em vídeo abrangente ou uma academia de vídeos de integração completa. Você pode facilmente criar um currículo estruturado com branding consistente usando nosso criador de vídeos de IA, facilitando a integração remota eficaz para novos contratados.
Quais recursos a HeyGen oferece para a criação eficiente de conteúdo de vídeo de integração?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos para integração oferecendo uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e a capacidade de gerar vídeos a partir de texto com avatares de IA. Você também pode aplicar controles de branding, gerar narrações e adicionar legendas para vídeos de treinamento acessíveis e profissionais.
Como a HeyGen apoia a integração remota e iniciativas de treinamento escaláveis?
A HeyGen auxilia significativamente na integração remota, fornecendo um método acessível e consistente para entregar vídeos de treinamento e boas-vindas a novos contratados, independentemente de sua localização. Nossa plataforma capacita as organizações a escalar seu processo de integração de forma eficiente, sem a necessidade de recursos extensivos de produção de vídeo.