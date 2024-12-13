Crie Vídeos de Tutorial de Integração Envolventes Rapidamente

Otimize o treinamento de novos contratados e aumente a eficiência da integração de usuários com avatares de IA impressionantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de integração de funcionários remotos de 60 segundos, especificamente para novos contratados que se juntam a uma equipe distribuída, com o objetivo de transmitir a cultura da empresa e apresentar membros-chave da equipe. Empregue uma estética visual calorosa e convidativa, apresentando imagens diversas do mundo real e uma narração calma e tranquilizadora que exala confiança e boas-vindas. Este vídeo de boas-vindas integrará efetivamente a geração de narração da HeyGen para garantir uma mensagem clara e consistente para todos os novos recrutas.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de treinamento rápido de 30 segundos focando em um único recurso avançado dentro de um produto de software, direcionado a usuários experientes que precisam de dicas rápidas. O estilo visual deve ser dinâmico, apresentando gravações de tela nítidas e sobreposições de texto em negrito, com uma trilha sonora instrumental animada. Crucialmente, o recurso robusto de legendas da HeyGen garantirá acessibilidade e compreensão para os espectadores que escaneiam rapidamente o conteúdo educacional.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo tutorial de integração envolvente de 50 segundos para potenciais clientes explorando uma nova plataforma SaaS, destacando seus principais benefícios e facilidade de uso. A estética deve ser limpa, moderna e visualmente atraente, utilizando uma rica biblioteca de mídia de imagens de arquivo e gráficos animados, acompanhada por um narrador profissional e autoritário. Utilize o extenso suporte de biblioteca de mídia/imagens de arquivo da HeyGen para obter visuais de alta qualidade que elevem a apresentação geral e ajudem na retenção de clientes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Vídeo Tutorial de Integração

Crie vídeos de tutorial de integração envolventes de forma rápida e eficiente para dar boas-vindas a novos contratados e fornecer treinamento essencial, garantindo um início suave e envolvente.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha um modelo profissionalmente projetado ou comece com uma tela em branco para definir o cenário perfeito para seus vídeos de integração.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo Tutorial
Crie conteúdo envolvente transformando seu roteiro em visuais dinâmicos com geração de texto para vídeo com tecnologia de IA, como um gerador de vídeo de IA.
3
Step 3
Adicione Voz e Visuais
Adicione uma narração profissional usando nosso recurso de geração de narração e enriqueça suas cenas com mídia da biblioteca de ativos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Exporte seu conteúdo educacional completo, aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações, pronto para informar e integrar seus novos contratados.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistificar Informações Complexas

Simplifique conceitos intrincados em seus vídeos de tutorial de integração, tornando informações complexas acessíveis e fáceis de entender para todos os aprendizes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos eficazes de integração de funcionários?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros em vídeos envolventes de integração de funcionários, apresentando avatares de IA e narrações realistas, simplificando significativamente a produção de conteúdo educacional para novos contratados.

A HeyGen oferece modelos pré-desenhados para vídeos de integração de usuários e treinamento?

Sim, a HeyGen fornece uma biblioteca diversificada de modelos profissionais especificamente projetados para vídeos de integração de usuários e tutoriais, permitindo que os usuários personalizem e implementem rapidamente vídeos de treinamento impactantes com facilidade.

Posso personalizar meu vídeo tutorial de integração com a marca da minha empresa usando a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa diretamente no seu vídeo tutorial de integração. Isso garante um alinhamento perfeito com a identidade da sua marca para a integração de funcionários remotos ou qualquer comunicação interna.

Qual é o processo da HeyGen para gerar vídeos com IA a partir de texto?

O gerador de vídeos da HeyGen transforma roteiros de texto em vídeos dinâmicos usando tecnologia sofisticada de texto para vídeo, completos com avatares de IA selecionáveis e narrações geradas. Este processo é ideal para criar vídeos de boas-vindas atraentes e outros conteúdos educacionais de forma eficiente.

