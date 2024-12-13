Vídeos de Treinamento de Integração: Aumente o Engajamento e a Retenção de Novos Contratados
Simplifique seu processo de integração de funcionários e aumente a retenção com vídeos envolventes, criados facilmente usando avatares de IA.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos delineando os passos principais do processo de integração de funcionários remotos, utilizando um estilo visual claro e moderno com música de fundo suave. Este vídeo deve aproveitar a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar diretrizes escritas em um guia visual abrangente, complementado por legendas para acessibilidade.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos demonstrando ferramentas internas essenciais para novos membros da equipe, adotando um estilo visual dinâmico e prático com gravações de tela integradas. Empregue os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente este valioso recurso de treinamento em vídeo, garantindo uma introdução suave e informativa.
Crie uma peça motivacional de 45 segundos para gerentes de departamento, destacando como vídeos de treinamento de integração eficazes aumentam a retenção e contribuem para o sucesso a longo prazo. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e autoritário, usando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para garantir que pareça perfeito em todos os canais de comunicação interna, apresentando um avatar de IA confiante.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Programas de Integração Abrangentes.
Crie e atualize rapidamente módulos extensivos de treinamento em vídeo, garantindo transferência de conhecimento consistente para todos os novos contratados globalmente.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Novos Contratados.
Utilize vídeos impulsionados por IA para tornar o treinamento de integração mais interativo e memorável, melhorando significativamente a retenção de novos funcionários.
Perguntas Frequentes
Como posso criar facilmente vídeos de integração para novos contratados sem experiência extensa em produção de vídeo?
O HeyGen permite que você crie vídeos de integração profissionais sem esforço usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera conteúdo envolvente, tornando todo o processo de integração mais suave para os novos contratados.
Quais recursos o HeyGen oferece para garantir que meus vídeos de integração de funcionários estejam alinhados com a cultura e a marca da nossa empresa?
O HeyGen oferece modelos personalizáveis e controles extensivos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e elementos visuais específicos. Isso garante que seu treinamento em vídeo reflita a cultura única da sua empresa, criando uma experiência coesa para os novos contratados.
Como o HeyGen facilita a integração eficiente de funcionários remotos e melhora a retenção?
A plataforma do HeyGen simplifica a criação e distribuição de treinamentos em vídeo envolventes para novos contratados remotos, garantindo uma mensagem consistente em suas equipes globais. Ao entregar narrativas atraentes por meio de vídeos gerados por IA, você pode aumentar significativamente a retenção e integrar novos funcionários de forma eficaz.
O HeyGen pode ajudar na distribuição e acessibilidade dos nossos vídeos de treinamento de integração?
Sim, o HeyGen suporta redimensionamento de proporção e várias opções de exportação, tornando seus vídeos de treinamento de integração fáceis de distribuir em diferentes plataformas e dispositivos. A plataforma também inclui geração automática de narração e legendas, melhorando a acessibilidade para todos os novos contratados.