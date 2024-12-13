Vídeos de Treinamento de Integração: Aumente o Engajamento e a Retenção de Novos Contratados

Simplifique seu processo de integração de funcionários e aumente a retenção com vídeos envolventes, criados facilmente usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos delineando os passos principais do processo de integração de funcionários remotos, utilizando um estilo visual claro e moderno com música de fundo suave. Este vídeo deve aproveitar a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar diretrizes escritas em um guia visual abrangente, complementado por legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos demonstrando ferramentas internas essenciais para novos membros da equipe, adotando um estilo visual dinâmico e prático com gravações de tela integradas. Empregue os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente este valioso recurso de treinamento em vídeo, garantindo uma introdução suave e informativa.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma peça motivacional de 45 segundos para gerentes de departamento, destacando como vídeos de treinamento de integração eficazes aumentam a retenção e contribuem para o sucesso a longo prazo. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e autoritário, usando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para garantir que pareça perfeito em todos os canais de comunicação interna, apresentando um avatar de IA confiante.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento de Integração

Receba novos contratados de forma eficiente e simplifique seu processo de integração criando vídeos de treinamento envolventes que aumentam a compreensão e a retenção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento no HeyGen. Nossa plataforma permite que você converta seu texto diretamente em vídeo, facilitando a criação de vídeos de integração.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para transmitir sua mensagem. Gere narrações com som natural para se comunicar efetivamente com seus novos contratados.
3
Step 3
Aprimore e Marque Seu Conteúdo
Aplique os controles de branding da sua empresa adicionando logotipos e cores da marca para alinhar com suas diretrizes internas. Isso garante um treinamento em vídeo consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Eficazmente
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo em vários formatos de proporção adequados para qualquer plataforma. Distribua facilmente o conteúdo de vídeo nas suas plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura e Conexão da Empresa

Crie vídeos inspiradores que transmitam efetivamente os valores e a cultura da sua empresa, promovendo um forte senso de pertencimento para novos membros da equipe.

Perguntas Frequentes

Como posso criar facilmente vídeos de integração para novos contratados sem experiência extensa em produção de vídeo?

O HeyGen permite que você crie vídeos de integração profissionais sem esforço usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera conteúdo envolvente, tornando todo o processo de integração mais suave para os novos contratados.

Quais recursos o HeyGen oferece para garantir que meus vídeos de integração de funcionários estejam alinhados com a cultura e a marca da nossa empresa?

O HeyGen oferece modelos personalizáveis e controles extensivos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e elementos visuais específicos. Isso garante que seu treinamento em vídeo reflita a cultura única da sua empresa, criando uma experiência coesa para os novos contratados.

Como o HeyGen facilita a integração eficiente de funcionários remotos e melhora a retenção?

A plataforma do HeyGen simplifica a criação e distribuição de treinamentos em vídeo envolventes para novos contratados remotos, garantindo uma mensagem consistente em suas equipes globais. Ao entregar narrativas atraentes por meio de vídeos gerados por IA, você pode aumentar significativamente a retenção e integrar novos funcionários de forma eficaz.

O HeyGen pode ajudar na distribuição e acessibilidade dos nossos vídeos de treinamento de integração?

Sim, o HeyGen suporta redimensionamento de proporção e várias opções de exportação, tornando seus vídeos de treinamento de integração fáceis de distribuir em diferentes plataformas e dispositivos. A plataforma também inclui geração automática de narração e legendas, melhorando a acessibilidade para todos os novos contratados.

