Imagine um vídeo de boas-vindas de 45 segundos projetado para novos funcionários, apresentando a cultura da empresa e seus valores fundamentais. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, com gráficos animados e rostos amigáveis, complementados por um tom de áudio caloroso e encorajador. Isso pode ser facilmente alcançado aproveitando os extensos Modelos e cenas do HeyGen, tornando a criação de vídeos de integração impactantes simples e eficiente para qualquer organização.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de microtreinamento de 60 segundos voltado para membros da equipe existentes, ilustrando uma atualização de recurso de software. O vídeo deve ter uma estética visual moderna e elegante, com gravações de tela claras e uma narração profissional e articulada. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações, garantindo um instrutor virtual consistente e envolvente ao longo dos vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para integração de clientes de uma nova plataforma SaaS de produtividade, guiando-os pelos passos iniciais de configuração. O estilo visual deve ser rápido e intuitivo, usando animações nítidas e sobreposições de texto, acompanhado por uma trilha sonora energética e útil. Garanta máxima acessibilidade e clareza empregando as Legendas do HeyGen para todo o conteúdo falado, permitindo que os usuários compreendam rapidamente as informações-chave.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma peça promocional de 50 segundos para equipes de marketing, mostrando como elas podem gerar rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade para comunicações internas. A apresentação visual deve ser inovadora e altamente polida, refletindo eficiência e liberdade criativa, com uma narração inspiradora e autoritária. Comece usando a capacidade de Texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para transformar ideias brutas em criações de vídeo atraentes sem esforço, acelerando a geração de conteúdo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento de Integração

Produza rapidamente vídeos de treinamento impactantes com avatares de IA e conteúdo personalizado, simplificando os processos de integração de funcionários e clientes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Treinamento
Comece digitando ou colando seu conteúdo na interface de edição de roteiro. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico, aproveitando a poderosa tecnologia de Texto para vídeo a partir de roteiro para economizar seu tempo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA e Voz
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca, garantindo que sua mensagem seja entregue com um toque humano. Nossa plataforma então gera uma narração realista para o roteiro escolhido.
3
Step 3
Personalize Visuais e Elementos da Marca
Refine seu vídeo com fundos personalizados, mídia de nossa biblioteca e filmagens B-roll. Aplique controles de Branding (logo, cores) para incorporar a identidade da sua marca e personalizar totalmente os vídeos para sua estética.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Final
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use o redimensionamento de proporção e exportações para baixar seu conteúdo em vários formatos. Distribua facilmente sua saída de alta qualidade, aproveitando eficientemente seu gerador de vídeos de treinamento de integração para compartilhamento sem complicações.

Casos de Uso

Construa Motivação na Integração

Inspire novos contratados e equipes internas com vídeos motivacionais que transmitem efetivamente a cultura e os valores da empresa durante a integração.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração e treinamento envolventes?

HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado projetado para simplificar seu processo de criação de vídeos. Com sua interface intuitiva, você pode facilmente produzir vídeos profissionais de integração e treinamento usando uma variedade de modelos de vídeo, avatares de IA personalizados e vozes naturais de texto para fala.

Posso personalizar os avatares de IA e personagens animados no HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções para personalizar avatares de IA e personagens animados, tornando seus vídeos exclusivamente alinhados à sua marca. Você pode ajustar a aparência deles e utilizar recursos de edição de roteiro para criar cabeças falantes atraentes para qualquer vídeo.

O que torna o HeyGen uma solução eficiente para geração de conteúdo de vídeo?

HeyGen acelera a geração de conteúdo transformando roteiros em vídeos dinâmicos usando IA. Nossa plataforma suporta a criação rápida de vídeos com vozes realistas de texto para fala, legendas automáticas e uma robusta biblioteca de mídia, aumentando significativamente sua produtividade.

O HeyGen oferece modelos de vídeo específicos para integração de funcionários?

Absolutamente. O HeyGen fornece uma coleção diversificada de modelos de vídeo profissionais adaptados para vídeos de integração de funcionários e necessidades de criação de vídeos de integração de clientes. Esses modelos permitem personalização rápida, permitindo que você produza vídeos de treinamento de alta qualidade sem esforço.

