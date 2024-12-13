O Gerador Definitivo de Vídeos de Resumo de Integração

Simplifique a integração de funcionários com resumos de vídeo instantâneos. Transforme facilmente roteiros em conteúdo atraente usando os avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para líderes de equipe anunciarem uma nova iniciativa de projeto, apresentando um estilo visual envolvente e dinâmico com gráficos em movimento modernos e música de fundo animada. Enfatize a clareza e o impacto, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar conteúdo rapidamente e selecionar entre vários Modelos e cenas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de integração de clientes de 30 segundos para novos usuários de produtos, adotando um apelo visual informativo e conciso com gráficos limpos e uma voz de IA confiante. O objetivo é guiar rapidamente os usuários em sua primeira interação, garantindo acessibilidade com as Legendas da HeyGen e aumentando o interesse visual com ativos da biblioteca de Mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 60 segundos focado em fomentar o engajamento dos funcionários para equipes de projetos existentes, apresentando um estilo visual colaborativo e inspirador com avatares de IA diversos e música de fundo motivadora. Este vídeo deve destacar uma história de sucesso da equipe, utilizando os avatares de IA da HeyGen para narrar diferentes perspectivas e redimensionamento de proporção & exportações para várias plataformas internas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Resumo de Integração

Transforme facilmente seu conteúdo de integração em vídeos envolventes e impulsionados por IA para dar boas-vindas a novos contratados e simplificar o treinamento.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu texto de resumo de integração. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá suas palavras em um vídeo dinâmico, garantindo que suas mensagens principais sejam claramente comunicadas aos novos membros da equipe.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Aprimore o profissionalismo e o engajamento do seu vídeo escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos de vídeo pré-desenhados. Personalize a cena para corresponder à identidade da marca da sua empresa sem esforço.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Com um clique, gere automaticamente narrações com som natural usando vozes de IA e adicione legendas precisas para melhorar a acessibilidade. Isso garante que sua mensagem de integração seja compreendida por todos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez satisfeito, Exporte seu vídeo de resumo de integração de alta qualidade no formato de proporção desejado. Compartilhe-o sem problemas em seus canais de comunicação interna para garantir uma recepção consistente e eficaz para cada novo contratado.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos de Resumo Rápidos

.

Crie instantaneamente vídeos de resumo envolventes e concisos e atualizações para anúncios internos e atualizações rápidas de treinamento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração?

A HeyGen atua como um "gerador de vídeos de resumo de integração" intuitivo, aproveitando a tecnologia de "gerador de vídeo de IA" para transformar texto em "vídeos de integração" atraentes. Você pode criar facilmente conteúdo personalizado usando recursos de "texto-para-vídeo" e diversas "vozes de IA", tudo dentro de "modelos de vídeo" pré-desenhados para garantir um visual polido.

Quais recursos avançados de IA a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen capacita a criação eficiente de "vídeos" por meio de funcionalidades poderosas de IA, incluindo "avatares de IA" realistas e uma ampla gama de "vozes de IA" que dão vida aos seus roteiros. Nossa plataforma permite que você gere vídeos diretamente de um "roteiro de vídeo" usando a tecnologia "texto-para-vídeo", tornando o processo fluido.

Posso personalizar elementos de marca e visuais nos vídeos de IA da HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de "branding" robustos que permitem incorporar seu logotipo e cores da marca para manter a consistência em todas as suas comunicações. Você pode utilizar "modelos de vídeo" existentes e adicionar facilmente "legendas" para acessibilidade, garantindo que seus "vídeos de IA" estejam perfeitamente alinhados com a identidade visual da sua empresa.

Além da integração, como a HeyGen pode melhorar o treinamento de funcionários?

A HeyGen é uma ferramenta versátil para "treinamento de funcionários" abrangente e "comunicações internas", permitindo que você produza conteúdo envolvente rapidamente. Você pode criar módulos informativos usando "avatares de IA" e "modelos de vídeo" dinâmicos para aumentar o "engajamento dos funcionários" e facilitar a transferência eficaz de conhecimento.

