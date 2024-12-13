O Gerador Definitivo de Vídeos de Resumo de Integração
Simplifique a integração de funcionários com resumos de vídeo instantâneos. Transforme facilmente roteiros em conteúdo atraente usando os avatares de IA da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para líderes de equipe anunciarem uma nova iniciativa de projeto, apresentando um estilo visual envolvente e dinâmico com gráficos em movimento modernos e música de fundo animada. Enfatize a clareza e o impacto, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar conteúdo rapidamente e selecionar entre vários Modelos e cenas.
Produza um vídeo de integração de clientes de 30 segundos para novos usuários de produtos, adotando um apelo visual informativo e conciso com gráficos limpos e uma voz de IA confiante. O objetivo é guiar rapidamente os usuários em sua primeira interação, garantindo acessibilidade com as Legendas da HeyGen e aumentando o interesse visual com ativos da biblioteca de Mídia/suporte de estoque.
Crie um vídeo de 60 segundos focado em fomentar o engajamento dos funcionários para equipes de projetos existentes, apresentando um estilo visual colaborativo e inspirador com avatares de IA diversos e música de fundo motivadora. Este vídeo deve destacar uma história de sucesso da equipe, utilizando os avatares de IA da HeyGen para narrar diferentes perspectivas e redimensionamento de proporção & exportações para várias plataformas internas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento com IA.
Eleve a eficácia do treinamento e integração de funcionários aumentando o engajamento e a retenção de conhecimento usando vídeos gerados por IA.
Escale Programas de Integração e Treinamento.
Desenvolva e dissemine rapidamente cursos de integração abrangentes e módulos de treinamento para uma força de trabalho global.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração?
A HeyGen atua como um "gerador de vídeos de resumo de integração" intuitivo, aproveitando a tecnologia de "gerador de vídeo de IA" para transformar texto em "vídeos de integração" atraentes. Você pode criar facilmente conteúdo personalizado usando recursos de "texto-para-vídeo" e diversas "vozes de IA", tudo dentro de "modelos de vídeo" pré-desenhados para garantir um visual polido.
Quais recursos avançados de IA a HeyGen oferece para criação de vídeos?
A HeyGen capacita a criação eficiente de "vídeos" por meio de funcionalidades poderosas de IA, incluindo "avatares de IA" realistas e uma ampla gama de "vozes de IA" que dão vida aos seus roteiros. Nossa plataforma permite que você gere vídeos diretamente de um "roteiro de vídeo" usando a tecnologia "texto-para-vídeo", tornando o processo fluido.
Posso personalizar elementos de marca e visuais nos vídeos de IA da HeyGen?
Absolutamente, a HeyGen oferece controles de "branding" robustos que permitem incorporar seu logotipo e cores da marca para manter a consistência em todas as suas comunicações. Você pode utilizar "modelos de vídeo" existentes e adicionar facilmente "legendas" para acessibilidade, garantindo que seus "vídeos de IA" estejam perfeitamente alinhados com a identidade visual da sua empresa.
Além da integração, como a HeyGen pode melhorar o treinamento de funcionários?
A HeyGen é uma ferramenta versátil para "treinamento de funcionários" abrangente e "comunicações internas", permitindo que você produza conteúdo envolvente rapidamente. Você pode criar módulos informativos usando "avatares de IA" e "modelos de vídeo" dinâmicos para aumentar o "engajamento dos funcionários" e facilitar a transferência eficaz de conhecimento.