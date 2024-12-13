Crie Vídeos de Treinamento de Sucesso na Integração
Simplifique a integração de funcionários remotos com conteúdo envolvente. Use avatares de IA para personalizar o treinamento e aumentar a retenção de forma eficaz.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para a gerência de nível médio que precisa de clareza sobre políticas complexas de RH, crie um vídeo de treinamento de sucesso de integração de 60 segundos. Empregue uma abordagem clara de narrativa, apresentando cenários do mundo real com visuais profissionais e texto conciso na tela, facilmente gerados usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen e aprimorados com legendas precisas.
Uma empresa global busca desenvolver um vídeo de integração de 30 segundos para funcionários remotos, voltado para seus novos contratados diversos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e limpo, sobreposições de texto personalizadas e um tom de apoio de um avatar de IA diverso, produzido de forma eficiente usando os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen e enriquecido com suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Como novos representantes de vendas podem aprender rapidamente um novo software de CRM? Produza um vídeo de treinamento dinâmico de 50 segundos que aumente o engajamento. Combine gravações de tela claras com explicações de avatares de IA, transições elegantes e música de fundo energética, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para uma apresentação perfeita e suporte de biblioteca de mídia/estoque para elementos de áudio.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Aproveite a IA para aumentar significativamente o engajamento e melhorar a retenção dentro dos seus vídeos de treinamento de sucesso na integração para novos contratados.
Escale o Conteúdo de Integração.
Crie de forma eficiente conteúdo de integração mais abrangente para alcançar novos contratados globalmente, garantindo treinamento escalável e consistente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar o aspecto criativo dos vídeos de integração?
A HeyGen capacita a narrativa criativa para vídeos de integração de funcionários envolventes, oferecendo modelos personalizáveis e avatares de IA realistas. Você pode personalizar seus vídeos com controles de marca exclusivos e uma rica biblioteca de mídia para aumentar o engajamento com os novos contratados.
O que torna a HeyGen ideal para vídeos de integração de funcionários escaláveis?
A tecnologia de texto para vídeo e os avatares de IA da HeyGen permitem a criação rápida e atualização de vídeos de treinamento consistentes, garantindo uma integração escalável para qualquer número de novos contratados. Essa eficiência ajuda a melhorar a retenção e a manter experiências de e-learning de alta qualidade em toda a sua organização.
A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração de funcionários remotos envolventes e eficazes?
Absolutamente, a HeyGen permite a criação de vídeos de integração de funcionários remotos profissionais e envolventes por meio de avatares de IA realistas e narrações claras. Esses ativos digitais de alta qualidade contribuem significativamente para o sucesso da integração, tornando seus vídeos de treinamento mais impactantes para equipes distribuídas.
Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento profissionais?
O software intuitivo da HeyGen simplifica a produção de vídeos transformando roteiros em vídeos polidos usando avatares de IA e uma rica biblioteca de mídia. Isso permite que você personalize e entregue facilmente vídeos de integração de alta qualidade sem edição complexa, simplificando todo o seu fluxo de trabalho.