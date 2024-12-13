Criador de Vídeos de Passos de Integração: Simplifique Seu Fluxo de Trabalho

Simplifique seu fluxo de trabalho e crie vídeos de integração envolventes mais rapidamente com o recurso intuitivo de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen.

504/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de demonstração de produto de 45 segundos explicando um novo recurso de software para clientes existentes. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, incorporando elementos de captura de tela com sobreposições de texto claras e uma narração calma e informativa. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para estruturar o conteúdo de forma eficaz, garantindo que os passos de integração sejam fáceis de seguir e visualmente atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de boas-vindas de 30 segundos apresentando a cultura da empresa para novos estagiários, enfatizando criatividade e colaboração. Este vídeo deve ter um estilo de animação lúdico, brilhante e ilustrativo, acompanhado por uma voz entusiástica. Integre elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para aprimorar a narrativa visual, tornando a experiência de integração acessível e divertida.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo profissional de 90 segundos explicando um fluxo de trabalho interno complexo para um departamento específico. Almeje uma apresentação visual clara e passo a passo com uma voz autoritária e concisa, garantindo que todos os passos de integração sejam desambiguados. O vídeo deve ser exportado com redimensionamento preciso de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas internas, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen para garantir precisão e consistência na mensagem.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Passos de Integração

Crie vídeos de integração envolventes e eficazes rapidamente com nosso criador de vídeos intuitivo, projetado para simplificar a experiência de novos contratados e economizar tempo valioso.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Script
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos personalizáveis, incluindo modelos específicos de vídeos de integração, ou gere seu vídeo diretamente a partir de um script usando nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de script. Isso impulsiona seu processo criativo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Personalize
Personalize seu conteúdo adicionando avatares de IA para representar apresentadores ou personagens. Use nosso editor de vídeo para integrar novos elementos de forma fluida e tornar seus vídeos de integração verdadeiramente únicos.
3
Step 3
Aplique Branding e Áudio
Garanta a consistência da marca aplicando seu logotipo e cores da empresa com nossos controles de branding. Aumente a clareza e o envolvimento gerando narrações com som natural usando nossas capacidades de texto-para-fala.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de integração profissionais gerando legendas precisas automaticamente com nosso gerador de legendas de IA. Exporte seu vídeo em vários formatos, pronto para compartilhar e engajar efetivamente seus novos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes em minutos

.

Produza rapidamente vídeos ou clipes de integração envolventes e concisos para introduzir efetivamente novos passos ou conceitos aos novos contratados.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração envolventes rapidamente?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de integração profissionais e envolventes de forma eficiente, aproveitando uma ampla gama de modelos personalizáveis. Com a HeyGen, você pode facilmente adaptar esses modelos para se adequar à sua marca e entregar conteúdo atraente que captura a atenção desde o primeiro dia.

O que torna a HeyGen o criador ideal de vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen é o criador ideal de vídeos de integração de funcionários porque simplifica todo o fluxo de trabalho com IA generativa. Você pode utilizar avatares de IA realistas e capacidades de texto-para-vídeo para criar vídeos de integração de funcionários consistentes e personalizados sem a necessidade de recursos extensivos de produção.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de passos de integração?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de passos de integração por meio de ferramentas de edição de IA intuitivas e uma ferramenta de script de IA que gera conteúdo para você. Sua tecnologia avançada de texto-para-fala permite converter rapidamente scripts em narrações com som natural, tornando o processo contínuo e eficiente.

Posso usar modelos personalizáveis para marcar meus vídeos de integração na HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece extensos modelos personalizáveis e controles robustos de branding, permitindo que você integre totalmente o logotipo, as cores e a mensagem específica da sua empresa em seus vídeos de integração. Isso garante uma experiência de marca consistente e profissional para os novos contratados.

