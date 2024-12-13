Criador de Vídeos de Passos de Integração: Simplifique Seu Fluxo de Trabalho
Simplifique seu fluxo de trabalho e crie vídeos de integração envolventes mais rapidamente com o recurso intuitivo de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo conciso de demonstração de produto de 45 segundos explicando um novo recurso de software para clientes existentes. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, incorporando elementos de captura de tela com sobreposições de texto claras e uma narração calma e informativa. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para estruturar o conteúdo de forma eficaz, garantindo que os passos de integração sejam fáceis de seguir e visualmente atraentes.
Desenhe um vídeo de boas-vindas de 30 segundos apresentando a cultura da empresa para novos estagiários, enfatizando criatividade e colaboração. Este vídeo deve ter um estilo de animação lúdico, brilhante e ilustrativo, acompanhado por uma voz entusiástica. Integre elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para aprimorar a narrativa visual, tornando a experiência de integração acessível e divertida.
Desenvolva um vídeo profissional de 90 segundos explicando um fluxo de trabalho interno complexo para um departamento específico. Almeje uma apresentação visual clara e passo a passo com uma voz autoritária e concisa, garantindo que todos os passos de integração sejam desambiguados. O vídeo deve ser exportado com redimensionamento preciso de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas internas, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen para garantir precisão e consistência na mensagem.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA.
Aproveite o vídeo impulsionado por IA para aumentar significativamente o engajamento de novos contratados e melhorar a retenção de conhecimento durante o processo de integração.
Crie mais cursos e alcance mais aprendizes em todo o mundo.
Escalone seus esforços de integração produzindo de forma eficiente inúmeros cursos em vídeo, alcançando um amplo público de novos funcionários globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração envolventes rapidamente?
A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de integração profissionais e envolventes de forma eficiente, aproveitando uma ampla gama de modelos personalizáveis. Com a HeyGen, você pode facilmente adaptar esses modelos para se adequar à sua marca e entregar conteúdo atraente que captura a atenção desde o primeiro dia.
O que torna a HeyGen o criador ideal de vídeos de integração de funcionários?
A HeyGen é o criador ideal de vídeos de integração de funcionários porque simplifica todo o fluxo de trabalho com IA generativa. Você pode utilizar avatares de IA realistas e capacidades de texto-para-vídeo para criar vídeos de integração de funcionários consistentes e personalizados sem a necessidade de recursos extensivos de produção.
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de passos de integração?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos de passos de integração por meio de ferramentas de edição de IA intuitivas e uma ferramenta de script de IA que gera conteúdo para você. Sua tecnologia avançada de texto-para-fala permite converter rapidamente scripts em narrações com som natural, tornando o processo contínuo e eficiente.
Posso usar modelos personalizáveis para marcar meus vídeos de integração na HeyGen?
Absolutamente, a HeyGen oferece extensos modelos personalizáveis e controles robustos de branding, permitindo que você integre totalmente o logotipo, as cores e a mensagem específica da sua empresa em seus vídeos de integração. Isso garante uma experiência de marca consistente e profissional para os novos contratados.