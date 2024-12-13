Criador de Vídeos de Habilidades de Integração: Simplifique o Treinamento de Funcionários

Crie vídeos de integração envolventes sem esforço com nossa plataforma de vídeo de IA, aproveitando a poderosa geração de Narração para uma comunicação clara.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para novos líderes de equipe, demonstrando as etapas essenciais para usar uma ferramenta de software interna crítica. A apresentação visual precisa ser profissional e clara, com gravações de tela e sobreposições animadas destacando elementos-chave da interface, apoiadas por uma narração precisa e informativa. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para garantir consistência e precisão nas instruções, funcionando efetivamente como um criador de vídeos de habilidades de integração para aplicações práticas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a pequenos empresários, mostrando como eles podem facilmente criar vídeos de integração envolventes sem experiência prévia. O estilo visual deve ser brilhante e energético, apresentando cortes rápidos de modelos personalizáveis e uma trilha sonora de fundo amigável e encorajadora. Enfatize a simplicidade do processo destacando os extensos Modelos & cenas da HeyGen, provando que não são necessárias habilidades especializadas para criar conteúdo atraente.
Prompt de Exemplo 3
Para departamentos de RH, conceitualize um vídeo informativo de 50 segundos que descreva claramente o pacote abrangente de benefícios da empresa e as atualizações recentes de políticas para todos os funcionários. A estética visual deve ser limpa e profissional, utilizando gráficos e sobreposições de texto de fácil compreensão. Garanta uma voz consistentemente profissional e tranquilizadora empregando a geração de Narração da HeyGen para entregar informações-chave com clareza e autoridade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Habilidades de Integração

Crie rapidamente "vídeos de integração" para dar as boas-vindas aos "funcionários". Nossa "plataforma de vídeo de IA" simplifica todo o processo, oferecendo "modelos de integração" e "avatares de IA".

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece escolhendo um "modelo de integração" ou gere cenas diretamente do seu roteiro, aproveitando "Modelos & cenas" para um início rápido.
2
Step 2
Adicione Talento de IA
Adicione "avatares de IA" realistas para apresentar seu conteúdo, tornando seus "vídeos de integração" mais envolventes sem precisar de tempo de câmera.
3
Step 3
Aplique Marca & Detalhes
Implemente "controles de marca" com seu logotipo e cores, e "personalize seu vídeo" com mídia adicional para um visual polido.
4
Step 4
Exporte & Escale
Baixe seu vídeo concluído e "escale seu processo de integração" facilmente para todos os novos contratados através de "exportações" em vários formatos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Novos Contratados

Crie vídeos inspiradores para apresentar a cultura da empresa e motivar novos funcionários desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração profissional para novos funcionários?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de integração envolventes sem esforço, mesmo sem habilidades prévias. Nossa plataforma de vídeo de IA intuitiva permite transformar roteiros em conteúdo atraente com avatares de IA realistas e modelos animados dinâmicos, perfeitos para apresentar a cultura da sua empresa.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para personalizar e marcar nosso conteúdo de integração?

A HeyGen oferece ferramentas robustas para personalizar seu conteúdo de vídeo, incluindo uma ampla gama de modelos de integração editáveis e a capacidade de incorporar as cores e o logotipo exclusivos da sua marca. Você pode personalizar ainda mais os vídeos com diversos avatares de IA e narrações de IA naturais, garantindo uma mensagem de cultura empresarial consistente e profissional.

A HeyGen facilita a atualização dos vídeos de integração à medida que nossa empresa evolui?

Absolutamente. A HeyGen é projetada para fácil atualização, permitindo que você modifique seus vídeos de integração rapidamente sempre que as informações mudarem. Essa capacidade garante que seus funcionários sempre recebam as informações mais atuais e precisas sem exigir habilidades extensas de edição de vídeo.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen para escalar nossa integração de funcionários?

Utilizar a HeyGen permite que você escale seu processo de integração de funcionários gerando vídeos consistentes e de alta qualidade para cada novo contratado, reduzindo o esforço manual. Nossa plataforma de vídeo de IA atua como um criador de vídeos de integração eficiente, garantindo que a cultura da sua empresa seja comunicada de forma eficaz em escala.

