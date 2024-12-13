Seu Criador de Vídeos de Roteiro de Integração para Sucesso Sem Esforço
Crie vídeos de integração personalizados sem esforço usando avatares de IA para jornadas envolventes de funcionários e clientes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos para o roteiro de integração de novos funcionários corporativos, delineando claramente seus primeiros 90 dias. O estilo visual deve ser elegante e organizado, com sobreposições de texto claras e uma narração tranquilizadora e informativa. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para criar de forma eficiente uma narrativa polida que simplifique informações complexas, garantindo uma experiência de integração suave com um roteiro estratégico.
Produza um guia de integração em vídeo personalizado e envolvente de 30 segundos para usuários descobrindo um novo recurso do produto, projetado para ser facilmente criado mesmo sem experiência em criação de vídeos. O estilo visual deve ser dinâmico e interativo, usando gravações de tela misturadas com uma narração animada e encorajadora. Utilize a geração de narração da HeyGen para criar instruções claras e concisas, tornando a criação de vídeos acessível para todos explicarem recursos específicos e permitindo total personalização.
Crie um vídeo informativo de 40 segundos de atualização do roteiro interno para membros da equipe, ilustrando marcos importantes do projeto e iniciativas futuras usando visuais atraentes. O vídeo deve ter um estilo visual moderno, inspirado em infográficos, com uma narração confiante e articulada. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen para prototipagem rápida e total personalização, transformando dados complexos em vídeos de integração facilmente digeríveis que mantêm todos alinhados com o progresso da empresa usando vários modelos de roteiro.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento na Integração.
Melhore o engajamento e a retenção de novos funcionários ou clientes com vídeos de integração dinâmicos gerados por IA.
Escale Programas de Integração.
Desenvolva módulos extensivos de integração e alcance um público global de novos membros da equipe ou clientes de forma eficiente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de integração envolventes usando tecnologia de geração de vídeo por IA. Você pode facilmente selecionar entre vários modelos de vídeo, sem necessidade de experiência prévia em criação de vídeos para produzir conteúdo de alta qualidade. Isso torna a integração em vídeo personalizada acessível para todos.
A HeyGen oferece personalização completa para conteúdo de vídeo de integração?
Sim, a HeyGen oferece opções de personalização completa para seus vídeos de integração. Você pode adaptar o conteúdo com as cores e logotipo da sua marca, utilizar personagens animados e até mesmo gerar experiências de integração em vídeo personalizadas para atender às suas necessidades específicas.
As capacidades de IA da HeyGen podem melhorar meus vídeos de integração de funcionários?
O gerador de vídeo por IA da HeyGen melhora significativamente a integração de funcionários ao oferecer recursos como roteiros gerados automaticamente por IA e avatares de IA realistas. Isso permite conteúdo dinâmico e envolvente, desde modelos de roteiro detalhados até geração de narração personalizada, garantindo um toque profissional.
Que tipo de modelos de vídeo estão disponíveis para roteiros de integração?
A HeyGen oferece uma seleção diversificada de modelos de vídeo, incluindo modelos específicos de roteiro, ideais para criar vídeos de roteiro de integração envolventes. Esses modelos são versáteis o suficiente para a integração de funcionários e clientes, tornando o processo de criação de vídeos eficiente e impactante.