Seu Melhor Criador de Vídeos de Recapitulação de Integração para Novos Contratados
Crie recapitulações de integração envolventes com avatares de IA realistas, simplificando a produção de seus vídeos de treinamento.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo conciso de 90 segundos de recapitulação de integração, voltado para novos funcionários do departamento de marketing, resumindo os principais processos e ferramentas do departamento. O vídeo deve ter um estilo visual envolvente e energético, com cores da marca e música de fundo, complementado por uma narração animada. Empregue os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para montar rapidamente o conteúdo, usando o recurso de geração de narração para narrar a recapitulação de forma eficaz para uma integração eficiente dos funcionários.
Produza um vídeo explicativo de 1 minuto apresentando um novo recurso para um produto SaaS B2B, direcionado a clientes potenciais e à equipe de vendas interna. O estilo visual deve ser elegante e moderno, incorporando gravações de tela e imagens de arquivo polidas, com uma narração clara e articulada por IA guiando o espectador. Esta demonstração de produto deve usar efetivamente o suporte de biblioteca de mídia/imagens de arquivo da HeyGen para visuais de alta qualidade e suas capacidades de geração de narração para criar uma narração profissional, agilizando a criação de demonstrações de produto atraentes.
Crie um vídeo geral de integração de 2 minutos projetado para novos contratados em escritórios globais, proporcionando uma introdução acolhedora à cultura da empresa e políticas essenciais. O estilo visual do vídeo deve ser caloroso e convidativo, usando imagens diversas e um tom narrativo amigável, com texto na tela sincronizado. Utilize o recurso de legendas/captions da HeyGen para garantir acessibilidade para todos os idiomas, e aproveite o redimensionamento de proporção e exportações para distribuir os vídeos de integração abrangentes em várias plataformas de forma contínua.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento na Integração de Funcionários.
Impulsione maior engajamento e retenção de conhecimento na integração e treinamento de funcionários com vídeos dinâmicos impulsionados por IA.
Escale a Criação de Conteúdo de Integração.
Crie de forma eficiente um volume maior de vídeos de recapitulação de integração abrangentes para alcançar cada novo funcionário com conteúdo consistente e de alta qualidade.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração envolventes?
A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de IA, permitindo que os usuários produzam rapidamente vídeos de integração profissionais sem a necessidade de habilidades avançadas de edição de vídeo. Nossa plataforma oferece modelos personalizáveis e um editor de arrastar e soltar para transformar roteiros em conteúdo de vídeo atraente para a integração de funcionários.
Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para conteúdo de treinamento dinâmico?
A HeyGen fornece capacidades avançadas de IA, incluindo Avatares de IA realistas e Narrações de IA realistas, para tornar seus vídeos de treinamento mais envolventes. Os usuários podem aproveitar a funcionalidade de texto para fala para animar seus roteiros, melhorando a experiência de aprendizado para vários vídeos de treinamento.
A HeyGen pode garantir a consistência da marca em todas as nossas comunicações internas e vídeos de treinamento?
Absolutamente. A HeyGen permite uma forte consistência de marca através de seus robustos controles de branding, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa diretamente em seus vídeos de treinamento e integração de funcionários. Nossos modelos personalizáveis também ajudam a manter uma identidade visual coesa em todo o seu conteúdo de vídeo.
A HeyGen suporta recursos como legendas automáticas e opções de vídeo multilíngue para equipes globais?
Sim, a HeyGen melhora a acessibilidade e o alcance para equipes globais oferecendo Legendas Automáticas de IA para todos os vídeos. Além disso, suas capacidades avançadas de geração de narração suportam múltiplos idiomas, tornando a Localização de Vídeo perfeita para suas necessidades de criador de vídeos de recapitulação de integração.