Crie facilmente vídeos de integração de funcionários envolventes com avatares de IA, aumentando o sucesso dos novos contratados.

Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para integração de funcionários, voltado para novos contratados em uma startup de tecnologia dinâmica, apresentando um avatar de IA com uma postura amigável e profissional. O estilo visual deve ser moderno e energético, usando cores vibrantes e gráficos sutis em movimento, complementados por uma trilha sonora instrumental animada e geração de narração clara.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo informativo de 30 segundos para integração de clientes, direcionado a novos usuários de um produto SaaS, guiando-os na configuração inicial. Este vídeo deve aproveitar modelos de vídeo pré-desenhados para um visual limpo e profissional, adotando um estilo visual calmo com texto claro na tela e um tom de áudio tranquilizador e profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial conciso de 60 segundos sobre o gerador de vídeos de processo de integração para equipes de RH, explicando como criar rapidamente conteúdo de treinamento departamental. O estilo visual deve ser corporativo, mas envolvente, utilizando gravações de tela e texto animado, com o roteiro transformado em vídeo usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para uma entrega consistente e autoritária.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 50 segundos demonstrando como proprietários de pequenas empresas podem facilmente criar vídeos de integração para novos membros da equipe ou clientes. O estilo visual deve ser acolhedor e acessível, usando gráficos simples e cenários relacionáveis, aprimorados por legendas para acessibilidade e uma música de fundo suave e encorajadora para destacar a facilidade do treinamento de integração.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Processo de Integração

Crie rapidamente vídeos de integração envolventes e informativos usando IA, garantindo que seus novos contratados ou clientes comecem bem com orientações claras.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu roteiro de integração, e nossa plataforma converterá seu texto em cenas de vídeo. Isso utiliza a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para dar vida ao seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, adicionando um toque humano sem precisar de uma câmera. Isso utiliza a capacidade de avatares de IA do HeyGen.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Adicione elementos de branding como logotipos e cores específicas para manter a consistência. Utilize a biblioteca de mídia para imagens ou vídeos de estoque relevantes para aprimorar sua mensagem, apoiado pelos controles de Branding do HeyGen.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Após aperfeiçoar seu conteúdo de integração, exporte facilmente seu vídeo concluído em vários formatos de proporção, garantindo que esteja otimizado para qualquer plataforma. Nossa plataforma suporta redimensionamento e exportação de proporção de aspecto sem interrupções.

Crie Experiências de Boas-Vindas Inspiradoras

Desenvolva mensagens de boas-vindas personalizadas e vídeos de cultura usando IA, fazendo com que novos funcionários ou clientes se sintam valorizados e motivados desde o primeiro dia.

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração para novos funcionários ou clientes?

HeyGen é um gerador de vídeos de processo de integração alimentado por IA que simplifica a criação de conteúdo envolvente. Utilize avatares de IA e converta texto em roteiros de vídeo facilmente para produzir vídeos de alta qualidade tanto para integração de funcionários quanto de clientes.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de integração para necessidades específicas da empresa?

HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma vasta seleção de modelos de vídeo e controles de branding para adicionar seu logotipo e cores da empresa. Você também pode utilizar seu editor de vídeo para refinar o conteúdo, garantindo que cada vídeo de integração reflita perfeitamente sua marca.

O HeyGen pode criar vídeos gerados por IA com narrações de som natural para audiências globais?

Sim, o HeyGen utiliza IA avançada para produzir vídeos gerados por IA com narrações realistas em várias línguas. Essa capacidade permite que as equipes de RH criem vídeos multilíngues eficazes para necessidades diversas de integração de funcionários ou clientes, melhorando a comunicação global.

É possível converter rapidamente texto em vídeo para treinamentos de integração urgentes com o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen funciona como um criador de vídeos de integração intuitivo onde você pode facilmente converter texto em vídeo com apenas alguns cliques. Este processo rápido é ideal para desenvolver rapidamente materiais de treinamento de integração, garantindo comunicação oportuna e consistente.

